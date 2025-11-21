El futuro llegó hace rato: hay nuevos robots autónomos para cultivos especializados

New Holland, líder reconocido tanto en cultivos especializados como en soluciones de energía alternativa, presenta un concepto avanzado en Agritechnica. La nueva serie de robots R4 está diseñada para ayudar a los viticultores, fruticultores y productores de cultivos especializados a superar los retos del sector, como la escasez de mano de obra y la demanda de una producción alimentaria más respetuosa con el medio ambiente.

«Los cultivos de alto valor tienen un enorme potencial de mercado, pero los productores se enfrentan a retos de producción, como la escasez de mano de obra cualificada para trabajos muy repetitivos durante los picos estacionales», afirma Thierry Le Briquer, director global para viña, olivar y café de New Holland. «Los robots R4 se han desarrollado para automatizar este tipo de trabajos, lo que aumenta tanto la eficiencia como la sostenibilidad con una solución de cero emisiones».

Los ingenieros del Centro de I+D de CNH en Módena (Italia) y del Centro de Excelencia para la Cosecha Especializada de New Holland en Coëx (Francia), junto con colegas de todo el mundo, se propusieron reorientar la mano de obra cualificada hacia donde realmente importa: las tareas de valor añadido. Los robots R4 resultantes ejecutan tareas repetitivas y de menor valor en las que la precisión y la seguridad del trabajo no dependen de la presencia humana, como el corte entre hileras o el laboreo. Los dos robots autónomos también se encargan de las tareas que más tiempo consumen en los viñedos y huertos, como la fumigación. Las máquinas R4 se gestionan a través de una aplicación y se controlan mediante una combinación de GPS, LIDAR y cámaras de visión.

«El R4 es un concepto totalmente nuevo, ya que no tiene cabina», continúa Le Briquer. «Se ha diseñado desde cero, pero se ha construido íntegramente sobre nuestra base interna y utilizando nuestra experiencia en electrónica, sistemas de propulsión, tecnología de precisión y mucho más. Es el miembro más reciente de nuestra familia de productos, que se une a nuestra gama junto con tractores, vendimiadoras y otras máquinas.

Lo que lo hace aún más potente es que aprovecha la misma tecnología autónoma y los mismos componentes que hemos desarrollado para nuestras plataformas de cultivos comerciales y cultivos en hileras, lo que demuestra la escalabilidad y flexibilidad de nuestras soluciones. Encaja perfectamente en nuestra oferta completa de productos, ya que comparte sistemas como FieldOps y la misma plataforma de autonomía utilizada tanto en máquinas para cultivos comerciales como en máquinas especializadas. Esto lo hace muy flexible, fácil de actualizar y con un buen soporte para el futuro».

Dos versiones del R4

New Holland ha desarrollado dos versiones del concepto de máquina autónoma R4, cada una de ellas adaptada a las necesidades específicas de diferentes sectores de cultivos especializados. Ambas cuentan con unidades de tracción con orugas de goma suspendidas para maximizar la tracción y minimizar la compactación, e incorporan una transmisión eléctrica inteligente y continuamente variable. Pueden accionar implementos eléctricamente sin aceite hidráulico, lo que reduce los requisitos de mantenimiento, los componentes, el peso, las emisiones, el coste y la compactación. Ambas máquinas son compatibles con los implementos existentes.

Dirigida principalmente a viñedos estrechos de alta gama, el R4 Electric Power se alimenta eléctricamente mediante una batería de 40 kWh.

Con una altura máxima de 1,38 m y una anchura total de solo 0,7 m, el R4 Electric Power puede trabajar en cultivos con una separación de 1,0-1,5 m y pesa solo una tonelada. Un enganche ultracompacto diseñado a medida tiene una capacidad de elevación de 500 kg, y la máquina también puede accionar implementos eléctricos.

El modelo híbrido completo más grande, el R4 Hybrid Power, está diseñado para huertos y productores de fruta y ofrece más potencia y una mayor autonomía, con una relación potencia-peso doble que la de un tractor especializado convencional con una potencia similar. Con un peso de 1400 kg y una anchura de 1,2 m, la máquina está optimizada para distancias entre hileras de 1,5 m y superiores. Su capacidad de doble pasada garantiza una cobertura completa, lo que le permite funcionar de manera eficiente en grandes plantaciones sin dejar ningún espacio sin tratar.

La potencia la proporciona un motor diésel de 59 CV/44 kW que puede funcionar con combustibles a base de aceite vegetal para reducir las emisiones. Este impulsa un generador eléctrico para la transmisión y la potencia de los implementos. Cuando es adecuado, el R4 Hybrid Power puede funcionar en modo totalmente eléctrico, con dos baterías de 4 kWh que alimentan la máquina para un funcionamiento silencioso y sin emisiones. El enganche Cat I/II de accionamiento eléctrico no necesita mantenimiento. Una toma de fuerza mecánica de 540 rpm con embrague progresivo inteligente funciona con implementos estándar, y una toma de fuerza eléctrica de 48 V/12 kW puede alimentar futuras máquinas de accionamiento eléctrico.

Funciones de los implementos

Las funciones inteligentes de gestión eléctrica de los implementos se concibieron para garantizar la seguridad del operador y minimizar aún más el impacto medioambiental de ambas máquinas R4. Por ejemplo, la tecnología de pulverización inteligente puede automatizar el control del caudal y la gestión de las cabeceras, así como la activación y desactivación de la separación entre copas. También automatiza la pulverización en función de la altura de las copas. Además, se sigue trabajando en el desarrollo de un sistema que permita la pulverización localizada en función de la detección de enfermedades.

«Nuestro objetivo era crear máquinas totalmente autónomas que solo requirieran supervisión remota», afirma Le Briquer. «R4 es una solución robótica sostenible, inteligente y adaptable que ofrece un valor excepcional y un coste total de propiedad inferior en comparación con las alternativas actuales. Fabricadas con componentes probados de nuestro ecosistema, R4 Electric e Hybrid Power ofrecen a los agricultores una ventaja fiable y preparada para el futuro, ya que buscan aumentar la productividad y hacer frente a los retos laborales y medioambientales actuales».