Inversores, con ganas: la búsqueda de campos agrícolas se disparó tras las elecciones

El mercado inmobiliario rural tuvo un repunte notable en octubre, de acuerdo al informe mensual elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).

El InCAIR, el índice que mensualmente refleja la actividad del mercado, mostró una curva lentamente ascendente que viene desarrollando a lo largo del año.

"Las expectativas de las elecciones dispararon la búsqueda de campos agrícolas que, como viene sucediendo a lo largo del año, son cada vez más escasos", indicaron los empresarios del sector.

Al mismo tiempo destacaron que "la firmeza en el valor de la carne consolida las consultas sobre los campos ganaderos".