Las ventas de maquinaria agrícola cayeron y el sector espera que bajen las tasas

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de octubre de 2025 alcanzaron las 554 unidades, una baja del 20,4% interanual ya que en octubre de 2024 se habían registrado 696.

Si la comparación es con su antecesor mes de septiembre se observa una baja del 10,8%, ya que en ese mes se habían patentado 621 unidades.

De esta forma, el acumulado de los diez meses del año alcanzó las 5.689 unidades, esto es 5,4% más que las 5.396 del mismo período de 2024.

Si bien octubre mostró una fuerte dispersión de comportamiento por producto, desde ACARA destacaron que la caída del total mensual (-10,8%) no impide que el acumulado anual mantenga variación positiva (+5,4%), aunque con tendencia a desacelerar.

"Si las tasas de interés bajan, con un dólar estable y despejadas las tensiones políticas electorales, la expectativa de una gran cosecha podría generar un aumento en las ventas de unidades nuevas, muy necesarias para modernizar el tecnológicamente atrasado parque de maquinarias argentino"

Cosechadoras

De esta forma, los datos muestran que en octubre se patentaron 65 cosechadoras, una suba del 51,2% comparado contra las 43 unidades de septiembre y una suba del 1,6% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 64 unidades.

Tractores

En cuanto a tractores, en octubre se patentaron 427 unidades, una baja del 17,6% comparado contra las 518 unidades de septiembre, y una baja del 26% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 577 unidades.

Pulverizadoras

En cuanto a pulverizadoras, en octubre se patentaron 62 unidades, una suba del 3,3% comparado contra las 60 unidades de septiembre, y una suba del 12,7% si la comparación es interanual, ya que en octubre de 2024 se habían registrado 55 unidades.