Mercado de granos: ¿por qué el 14 de noviembre será un día de alta volatilidad?

El 14 de noviembre el USDA publicará su nuevo informe WASDE (Estimaciones Mundiales de Oferta y Demanda Agrícola), y el mercado se prepara para una jornada intensa. “Son tantos los elementos que pueden cambiar, que la combinación de todos ellos puede hacer que su lectura termine siendo alcista o bajista. Por eso anticipamos mucha volatilidad”, explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En el caso del maíz, Romano anticipó que “los rindes deberían bajar y las exportaciones subir, por lo que el reporte debería ser positivo para precios”. En cambio, la soja sigue generando dudas: “Superada la presión de cosecha, su valor ha ido subiendo, por lo que esto podría estar ya descontado en los precios. Hay estimaciones privadas tanto por encima como por debajo de las del USDA anterior, por lo que no se esperan grandes cambios”, indicó.

El especialista destacó que el factor China sigue siendo clave para la oleaginosa. “El gigante asiático mantuvo un diferencial arancelario del 10% que se aplica sólo a las compras de soja norteamericana. Como la soja de Estados Unidos se encareció y las primas sudamericanas bajaron, se reportaron varios buques de Brasil vendidos a EE.UU., e incluso cambios de destino de otros países”, explicó.

Romano señaló además que aún no se confirmaron los volúmenes de compras que anunció el Tesoro norteamericano: 12 millones de toneladas para 2025 y 25 millones para los años siguientes. “Aun si esto ocurriera, no alcanzaría para cumplir el objetivo de exportaciones totales que el USDA trazó a inicios de septiembre. Por eso el reporte del 14/11 es tan relevante”, remarcó.

En cuanto al trigo, Romano observó que “se consolida la idea de un hemisferio norte con mucha oferta: Rusia autorizaría exportaciones por más de 20 millones de toneladas, cuando el año pasado apenas superó los 9, y Kazajistán también tendrá una cosecha mayor”. Si bien hubo especulación sobre compras chinas a Estados Unidos, “los volúmenes finalmente fueron bajos y el mercado perdió interés”, agregó.

A nivel local, el experto indicó que la cosecha de trigo en Argentina comienza a acelerarse. “Estamos viendo muy buenos rindes iniciales, aunque el peso hectolítrico viene bajo”, detalló. En maíz, “la siembra avanza con muy buenas condiciones y apunta a una producción de 58 millones de toneladas. A esto se suman los stocks de la campaña vieja, que no logra acelerar exportaciones”.

Sobre la soja argentina, Romano destacó que “la implantación comenzó con buena humedad”. En cuanto a la comercialización, explicó que “la soja vieja se sigue vendiendo gracias a precios que todavía tienen un plus del período de derechos de exportación cero, lo que traslada fortaleza al nuevo ciclo”. Sin embargo, advirtió: “La gran duda es qué pasará con los derechos de exportación, las primas y el mercado de Chicago en el próximo ciclo”.

Reporte WASDE: Claves del informe que se viene

* Puntos críticos a observar: rindes de maíz y soja en EE.UU. (que podrían ajustarse a la baja respecto a las proyecciones altas del USDA anterior).

* La demanda externa norteamericana: buenas exportaciones de maíz y trigo, y bajas de soja, serán revisadas.

* Importaciones chinas: se espera actualización de volúmenes y orígenes entre EE.UU. y Sudamérica.

* Consumo interno estadounidense: tanto en maíz como en molienda de soja, se espera crecimiento.

* Producción brasileña: la CONAB publicó estimaciones de maíz y soja que difieren de las del USDA, lo que podría derivar en ajustes de producción o consumo.