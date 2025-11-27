"Productores argentinos no deben seguir subsidiando a sus pares brasileños y norteamericanos”

La Federación de Acopiadores realizó su tradicional encuentro de cierre de año y su presidente, Fernando Rivara, trazó un balance del 2025, pero también planteó definiciones clave para el rumbo económico de la Argentina y el futuro del sector agroindustrial.

Rivara comenzó su mensaje señalando que el país vive “una dinámica que no deja de sorprender”, pero destacó un punto que considera un avance colectivo: “En nuestra sociedad se ha consolidado definitivamente la necesidad del equilibrio en las cuentas públicas. Y cada uno de nosotros debería ser un defensor permanente de esta virtud”, afirmó.

Un llamado a la productividad y a las reformas estructurales

El titular de los Acopiadores remarcó que el ordenamiento fiscal y los equilibrios cambiarios y monetarios son las bases macroeconómicas sobre las que se construye crecimiento. Pero no son suficientes. En ese sentido, pidió avanzar con reformas regulatorias, fiscales, laborales y previsionales que permitan “una utilización eficiente de nuestros recursos productivos en un escenario de reglas claras y permanentes”.

Rivara enfatizó que la productividad y la eficiencia deben guiar las decisiones económicas del país, y subrayó la necesidad de eliminar tratamientos especiales, distorsiones e impuestos que afectan la competitividad del agro.

“Si estamos en la misma actividad, tenemos que pagar los mismos impuestos. Necesitamos un ambiente apto para competir lealmente, sin privilegios impositivos ni mecanismos de percepción de dudosa legalidad”.

Retenciones

En su mensaje, Rivara reclamó definir un cronograma de eliminación de retenciones, al considerar que esa carga impositiva frena el desarrollo y coloca a los productores argentinos en desventaja: “Los productores argentinos no deben seguir subsidiando a los productores brasileños y norteamericanos”, sentenció.

Para fundamentar este pedido, comparó el desarrollo reciente de sectores como energía, minería y Vaca Muerta, que crecieron bajo “reglas claras y permanentes”, mientras que el agro convive con cambios permanentes en su esquema impositivo.

Argentina ante un debate histórico

Hacia el final, Rivara llamó a encarar con madurez los debates estructurales que definirán el país de los próximos 20 años: “Los argentinos necesitamos un debate con pasión, pero con respeto, donde se escuchen todas las voces y no caigamos en el barro de las descalificaciones. Si caemos en las agresiones personales, no transformaremos nada y quedará todo en el show de la politiquería”, advirtió. “Los padres de la Patria nos están observando”, remató.