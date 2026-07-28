BCR Agtech Forum 2026: la gran vidriera donde las pymes y el agro definen su futuro

Resumen Ejecutivo
- El BCR Agtech Forum se desarrollará el próximo 4 de agosto en la Bolsa de Comercio de Rosario, en articulación con Innventure AgriFood Tech y el respaldo del BID Lab.
- Enmarcado en el Congreso Aapresid 2026, el foro abordará la integración de herramientas disruptivas y el financiamiento de proyectos para optimizar la rentabilidad del sector agroindustrial.
- La agenda incluye paneles estratégicos sobre Venture Capital, uso de drones agropecuarios y el impacto de la Inteligencia Artificial en el desarrollo acelerado de bioproductos.
- Líderes de corporaciones globales como GDM y Boortmalt, junto a startups tecnológicas, protagonizarán más de 150 rondas de negocios estructuradas para potenciar inversiones concretas.
El campo argentino no solo siembra semillas, también cultiva tecnología de punta. Para las pymes y emprendedores que buscan liderar la próxima revolución agrícola, el BCR Agtech Forum se presenta como una parada obligada. Este evento clave conecta a todo el ecosistema nacional e internacional bajo un mismo techo.
Bajo el lema "Conectar para transformar el futuro del agro", el próximo martes 4 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de este encuentro. Organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) e Innventure AgriFood Tech, y con el respaldo del BID Lab, la jornada se enmarca en el Congreso Aapresid 2026. Si tu empresa busca financiamiento para escalar o incorporar nuevas tecnologías, la agenda está diseñada a medida. Los paneles abordarán desafíos reales y oportunidades concretas del sector AgTech. Se discutirá a fondo la integración de la inteligencia artificial, el desarrollo de bioproductos y el uso estratégico de drones. Programa BCR Agtech Forum 2026 8:30 | Acreditación Pero el mayor valor para las pymes ocurrirá fuera del escenario. El "Mercado de la innovación" ofrecerá exclusivas rondas de vinculación uno a uno. Este espacio genera anualmente más de 150 reuniones, convirtiéndose en el ecosistema ideal para que productores e inversores sellen alianzas rentables. El punto de encuentro será la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, ubicada en Paraguay 755. Tené en cuenta que los cupos son estrictamente limitados, por lo que es fundamental asegurar tu lugar hoy mismo con inscripción previa en luma.com/ndqn2few.
El mapa de ruta para captar inversiones y liderar el mercado
9:15 | Financiar la innovación en Argentina
Modera: Ingrid Drago, de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Participan: Carolina Lustosa, de BID Lab; Matías Peire, de ARCAP; y Mayco Mansilla, de
Innventure.
10:00 | Liderazgo para el futuro de la agroindustria: innovación.
Modera: Fernando Vilella.
Participan: Ignacio Lartirigoyen, de Lartirigoyen, y Agustín Tamborini, de Boortmalt.
10:30 | Liderazgo para el futuro de la agroindustria: visión y estrategia
Modera: Nicolás Reinoso.
Participa: Gerardo Bartolomé, de GDM.
11:00 | Pitch session: “Agtechs que están revolucionando la cadena agroalimentaria”
Presentan sus soluciones Ignacio Euguren, de AgroPro; Leonardo Cristalli, de Okaratech;
Lisandro Pacioni, de Malevo; Adolfo Díaz Valdez, de WeCircular; y Facundo Della Nave, de Sagri.
11:30 | Break
12:00 | Uso de drones en la ganadería y en la agricultura
Modera: Adrián Bifaretti, del IPCVA.
Participan representantes de Tekron; Eugenio Lobo, de Efficattia; Luis Porras, de Ganader IA; y Gabriela Tallarico, del INTA.
12:30 | Biología digital: cómo la IA está acelerando el desarrollo de bioproductos
Modera: Hernán Funes.
Participan: Ramiro Olivera, de Calice; Carlos Morgan, de Elytron; y Silvina Spinelli, de Kresko RNA Tech.
Bajo el lema "Conectar para transformar el futuro del agro", el próximo martes 4 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de este encuentro. Organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) e Innventure AgriFood Tech, y con el respaldo del BID Lab, la jornada se enmarca en el Congreso Aapresid 2026.
Si tu empresa busca financiamiento para escalar o incorporar nuevas tecnologías, la agenda está diseñada a medida. Los paneles abordarán desafíos reales y oportunidades concretas del sector AgTech. Se discutirá a fondo la integración de la inteligencia artificial, el desarrollo de bioproductos y el uso estratégico de drones.
Programa BCR Agtech Forum 2026
8:30 | Acreditación
Pero el mayor valor para las pymes ocurrirá fuera del escenario. El "Mercado de la innovación" ofrecerá exclusivas rondas de vinculación uno a uno. Este espacio genera anualmente más de 150 reuniones, convirtiéndose en el ecosistema ideal para que productores e inversores sellen alianzas rentables.
El punto de encuentro será la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, ubicada en Paraguay 755. Tené en cuenta que los cupos son estrictamente limitados, por lo que es fundamental asegurar tu lugar hoy mismo con inscripción previa en luma.com/ndqn2few.
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