BCR Agtech Forum 2026: la gran vidriera donde las pymes y el agro definen su futuro

Resumen Ejecutivo El BCR Agtech Forum se desarrollará el próximo 4 de agosto en la Bolsa de Comercio de Rosario , en articulación con Innventure AgriFood Tech y el respaldo del BID Lab .

se desarrollará el próximo 4 de agosto en la , en articulación con y el respaldo del . Enmarcado en el Congreso Aapresid 2026 , el foro abordará la integración de herramientas disruptivas y el financiamiento de proyectos para optimizar la rentabilidad del sector agroindustrial.

, el foro abordará la integración de herramientas disruptivas y el financiamiento de proyectos para optimizar la rentabilidad del sector agroindustrial. La agenda incluye paneles estratégicos sobre Venture Capital , uso de drones agropecuarios y el impacto de la Inteligencia Artificial en el desarrollo acelerado de bioproductos.

, uso de agropecuarios y el impacto de la en el desarrollo acelerado de bioproductos. Líderes de corporaciones globales como GDM y Boortmalt, junto a startups tecnológicas, protagonizarán más de 150 rondas de negocios estructuradas para potenciar inversiones concretas.

El campo argentino no solo siembra semillas, también cultiva tecnología de punta. Para las pymes y emprendedores que buscan liderar la próxima revolución agrícola, el BCR Agtech Forum se presenta como una parada obligada. Este evento clave conecta a todo el ecosistema nacional e internacional bajo un mismo techo.