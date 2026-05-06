¿Chau retenciones?: la propuesta de Santa Fe que busca un esquema gradual hasta 2029

La diputada nacional Gisela Scaglia presentó un proyecto de ley que plantea la reducción progresiva y eliminación total de los derechos de exportación (retenciones) para el sector agropecuario y agroindustrial en Argentina, con un horizonte de implementación de cuatro años.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de otros legisladores, establece un esquema de baja lineal y uniforme del 25% anual sobre las alícuotas vigentes, con el objetivo de llevarlas a cero en 2029. Según el texto, la medida busca mejorar la competitividad del interior productivo, incentivar la inversión y fortalecer el desarrollo federal.

Alcance amplio y eliminación total

El proyecto incluye a todos los productos agropecuarios y agroindustriales alcanzados por derechos de exportación, entre ellos trigo, maíz, soja, girasol y sus derivados industriales. Quedan excluidos los sectores minero e hidrocarburífero.

Cronograma propuesto

La iniciativa fija un esquema concreto de reducción:

* 2026: baja inicial del 25% inmediata tras la promulgación

* 2027: reducción acumulada del 50%

* 2028: reducción acumulada del 75%

* 2029: eliminación total (alícuota 0%)

El cronograma se alinea con el calendario agrícola, con actualizaciones a partir del 1° de diciembre de cada año para evitar distorsiones en la comercialización.

La propuesta incluye la elaboración de informes anuales por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso para evaluar el impacto fiscal, productivo y exportador de la medida.

Cambios estructurales: menos discrecionalidad

Uno de los puntos centrales del proyecto es la limitación al Poder Ejecutivo, que no podría volver a subir ni reinstaurar retenciones sin una ley del Congreso. Además, se propone la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilita al Ejecutivo a fijar estos derechos.

Argumentos: impacto productivo y federal

En los fundamentos, Scaglia sostiene que las retenciones:

* Gravan el ingreso bruto y no la rentabilidad

* Afectan especialmente a pequeños productores y zonas alejadas de puertos

* Generan distorsiones e incertidumbre por cambios frecuentes

El proyecto también plantea que la eliminación del impuesto podría compensarse parcialmente con una mayor recaudación vía IVA y Ganancias, al incrementarse la actividad económica.