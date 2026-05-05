El mito del productor millonario choca con la caída brutal de rentabilidad este año

Resumen Ejecutivo La campaña agrícola proyecta un volumen récord superior a 110 millones de toneladas entre soja y maíz, pero los márgenes netos caen por debajo del promedio de los últimos ocho años.

entre soja y maíz, pero los caen por debajo del promedio de los últimos ocho años. El IERAL reporta una reducción de rentabilidad de hasta US$190 por hectárea , explicada por el encarecimiento de insumos estratégicos como la urea y el gasoil , afectando severamente al maíz.

reporta una reducción de rentabilidad de hasta , explicada por el estratégicos como la y el , afectando severamente al maíz. Bajo esquemas de arrendamiento y financiamiento, la ecuación se vuelve negativa: los campos alquilados en la zona núcleo y en regiones extrapampeanas operan a pérdida.

y financiamiento, la ecuación se vuelve negativa: los campos alquilados en la y en regiones extrapampeanas operan a pérdida. La carga impositiva captura entre el 55% y el 76% de la renta agrícola, lo que llevó a Coninagro a solicitar la eliminación de los derechos de exportación en trigo para viabilizar la próxima siembra.

La dinámica productiva de la actual campaña agrícola plantea una disociación profunda entre los volúmenes físicos proyectados y la viabilidad económica en la cuenta corriente del productor. Mientras los monitores de rinde validan una recuperación biológica que empujará la cosecha conjunta de soja y maíz por encima de los 110 millones de toneladas, las planillas de cálculo tranqueras adentro exponen un escenario de severo estrés financiero. El negocio agropecuario atraviesa un claro deterioro en su rentabilidad, producto de un efecto tijera donde convergen precios internacionales deprimidos y una estructura de costos en franco ascenso, consolidando una ecuación económica sumamente ajustada para todos los eslabones de la cadena agroindustrial.

Un exhaustivo análisis elaborado por el Ieral de la Fundación Mediterránea pone números concretos a esta descapitalización silenciosa. Al evaluar la serie histórica comprendida entre enero de 2018 y marzo de 2026, los datos revelan que la rentabilidad agrícola actual perforó el promedio de los últimos ocho años. Hoy, los márgenes netos acusan un recorte que oscila entre US$140 y US$190 por hectárea en comparación con el promedio histórico. Esta contracción del excedente expone la vulnerabilidad de un modelo de agronegocios donde el volumen cosechado ha dejado de ser un blindaje suficiente contra la inflación en dólares de los costos directos y de estructura.

La anatomía de esta caída se explica al desglosar los componentes operativos de la campaña. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, los ingresos en divisas retrocedieron un 2% en términos reales, mientras que el costo del paquete tecnológico y logístico trepó entre un 6% y un 8%. En este renglón, el impacto de los fertilizantes nitrogenados y el combustible es insoslayable. La escalada de la urea y el gasoil ha castigado con dureza la matriz de gastos, impactando directamente sobre las labores, los fletes y la fertilización. Por su alta dependencia de la nutrición química, el maíz absorbe el mayor golpe, traccionando a la baja el margen bruto global de las rotaciones en gran parte de los establecimientos.

Sin embargo, el impacto del contexto macroeconómico no es asimétrico y expone una fuerte fragmentación territorial y contractual. La tenencia de la tierra define hoy la línea de flotación del negocio. Para marzo de 2026, los esquemas desarrollados sobre campo propio en la zona núcleo logran sostener márgenes netos de US$402 por hectárea, una cifra que se desploma a US$81 en las áreas extrapampeanas. La radiografía es drásticamente más sombría en los planteos bajo arrendamiento, el modelo predominante de la agricultura extensiva nacional. En campos alquilados de la franja central, el margen se comprime a unos exiguos US$26 por hectárea, mientras que fuera de la región pampeana el resultado se tiñe de rojo con mermas de -US$78 por hectárea.

A esta fragilidad operativa se le suma el costo del apalancamiento. Para las empresas agrícolas que estructuran su campaña apalancadas en el mercado financiero o mediante canje de insumos, el servicio de la deuda erosiona la rentabilidad en un rango adicional de entre US$44 y US$69 por hectárea. La inclusión del crédito en la estructuración de la siembra empuja invariablemente a los arrendatarios de la región núcleo hacia márgenes negativos, configurando un escenario donde únicamente el productor propietario de tierras de alta aptitud agrícola logra retener un saldo a favor, asumiendo íntegramente el riesgo climático y de mercado.

El trasfondo estructural que agudiza esta pérdida de competitividad radica en una presión tributaria que actúa de manera pro-cíclica frente al quebranto. Durante el último año, la succión de recursos por parte del Estado promedió el 55% de la renta en la zona pampeana y escaló a un confiscatorio 76% en zonas extrapampeanas. La superposición de los derechos de exportación, el impuesto a las Ganancias y la maraña de tributos provinciales y municipales configuran un esquema que extrae flujo de caja antes de que se cubran los costos operativos totales, castigando la inversión en tecnología de procesos e insumos de última generación.

Esta dinámica asfixiante ya condiciona la toma de decisiones para el ciclo de invierno 2026/27. Desde Coninagro advirtieron sobre el severo salto en el costo de implantación del trigo, exacerbado por la volatilidad geopolítica en Medio Oriente que encareció la importación de insumos clave. La entidad cooperativa calcula que el productor deberá afrontar un sobrecosto promedio de US$110 por hectárea para la próxima siembra de fina. Frente a este descalce, la propuesta institucional apunta directamente a la eliminación de las retenciones al cereal, fijadas actualmente en un 7,5%. Suprimir este gravamen liberaría unos US$72 por hectárea directo a la cuenta del productor, oxigenando el flujo de caja necesario para el arranque de la nueva campaña.

La tensión sobre los márgenes de rentabilidad refleja una disfuncionalidad profunda en la política agroindustrial vigente. "Estas medidas no deben verse como un gasto, sino como una inversión necesaria para garantizar la siembra", argumentan desde el cooperativismo agrario. El mantenimiento de altos niveles de productividad física en los lotes ha enmascarado durante años el constante deterioro de la ecuación comercial. El agronegocio actual, a pesar de su probada eficiencia biológica y su rápida adopción tecnológica, opera bajo un esquema donde la combinación de precios internacionales moderados, inflación de costos en moneda dura y exacciones fiscales rígidas devora sistemáticamente el capital de trabajo de los planteos productivos.