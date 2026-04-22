Cosecha eficiente: ¿cómo ahorrar hasta $630.000 por día en gasoil?

En un contexto de costos crecientes, la eficiencia operativa en la cosecha se consolida como un factor económico clave para el productor. Durante las últimas semanas, el precio del gasoil agropecuario en Argentina se ubica en torno a los $2.100 por litro, con perspectivas de suba en línea con la volatilidad internacional. En este escenario, cada litro ahorrado impacta directamente en la rentabilidad.

El consumo de combustible de una cosechadora es uno de los principales componentes del costo operativo. En promedio, los equipos de gran porte demandan entre 11 y 12 litros por hectárea trabajada. Sin embargo, existen planteos tecnológicos que logran reducir ese consumo por debajo de los 9 litros por hectárea.

Si se considera una jornada típica de cosecha de entre 100 y 120 hectáreas diarias, la diferencia en consumo se traduce en un impacto económico significativo. Bajo estos parámetros, el ahorro puede superar los $420.000 diarios, e incluso alcanzar los $630.000 por jornada en escenarios comparativos más exigentes. En campañas extensas, esta brecha representa millones de pesos.

Más allá de marcas o modelos, el dato refleja una tendencia estructural: la eficiencia energética dejó de ser un atributo técnico para convertirse en una variable económica decisiva. La clave está en optimizar el uso de potencia según las condiciones reales de trabajo, evitando consumos innecesarios en lotes de menor exigencia.

En esa línea, los avances en automatización y gestión inteligente del motor permiten ajustar la entrega de potencia en tiempo real, adaptándose a la carga del cultivo. Esto no solo reduce el consumo de combustible, sino que también mejora la vida útil de los equipos y disminuye costos de mantenimiento.

A su vez, los sistemas de trilla y separación más eficientes contribuyen a reducir la demanda energética total de la máquina. Un flujo más uniforme del material dentro de la cosechadora evita sobreesfuerzos y mejora el rendimiento general del equipo.

Además del impacto económico directo, un menor consumo de gasoil también implica una reducción en las emisiones y una mayor autonomía de trabajo, variables cada vez más valoradas en la gestión agrícola.

En definitiva, en un contexto donde los márgenes son cada vez más ajustados, la eficiencia en el uso de insumos como el combustible se posiciona como una de las principales herramientas para sostener la competitividad del sistema productivo.