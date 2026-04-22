Claves del día: tasas municipales, reconfiguración de bares de la costa, condena a Manaos y tecnológicas miran la región

El Concejo Municipal de Rosario abrió un debate de alto impacto fiscal y político tras la presentación del edil Juan Pedro Aleart, quien propuso eliminar dos tasas clave del esquema tributario municipal. Por un lado, la Tasa de Contraste, Contralor e Inspección de Medidores de Energía Eléctrica y Gas —que representa un 2,4% de la facturación— y, por otro, una reducción progresiva hasta su eliminación total de la Tasa Vial sobre combustibles, actualmente del 1,60%.

La iniciativa apunta a aliviar la carga tributaria, pero pone en jaque ingresos que superan los $11.000 millones anuales. El concejal Julián Ferrero acompañó el planteo en términos conceptuales, aunque advirtió sobre la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. En la misma línea, Carolina Labayrú defendió la continuidad de la tasa sobre medidores por su contraprestación efectiva, mientras que Damián Pullaro fue tajante: en el contexto actual, no ve margen para bajar impuestos.

En paralelo, la transformación urbana avanza en la costa norte rosarina. La Rambla Catalunya apunta a un recambio: bares tradicionales como Mordisco, Sr. Arenero y Paradiso tienen fecha de salida ante el rediseño integral del área. El municipio proyecta nuevas concesiones y desarrollos alineados con iniciativas como el futuro Mercado del Norte y un parque acuático en La Florida, aunque los detalles aún no fueron oficialmente presentados.

Por otra parte, la empresa de inteligencia artificial Anthropic realizó su primera visita a Sudamérica y eligió Argentina como punto estratégico para explorar alianzas en el ecosistema tecnológico local.

En el plano político, el presidente Javier Milei se prepara para reunirse con el influyente inversor Peter Thiel tras su viaje a Israel, en un encuentro que podría tener implicancias en inversiones tecnológicas y geopolítica.

En el sector privado, Chevrolet presentó un nuevo SUV que se ubicará por debajo de Tracker, apostando a ampliar su participación en el segmento regional.

En el ámbito judicial, la empresa Manaos fue condenada a pagar $800 millones en cinco días por uso indebido de marca, marcando un precedente relevante en materia de propiedad intelectual.

En el frente económico, el Gobierno avanzó en su estrategia de manejo de deuda al canjear letras dólar linked por u$s1.637 millones, estirando vencimientos hacia junio. La operación busca reducir la presión sobre el tipo de cambio en momentos donde el dólar muestra volatilidad. Además, se logró financiamiento neto en pesos y la colocación de bonos en dólares por u$s500 millones para cubrir compromisos de mitad de año.

Sin embargo, el contexto internacional agrega incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión del alto al fuego con Irán, lo que no logró disipar la cautela de los inversores.

Los bonos argentinos operaron en baja y el riesgo país superó los 530 puntos, reflejando la sensibilidad del mercado ante factores externos.

En el plano local, el Banco Central de la República Argentina continúa interviniendo para evitar una apreciación excesiva del peso y acumular reservas, en línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. Este escenario convive con un dato positivo: el superávit comercial alcanzó u$s2.523 millones en marzo, impulsado por la cosecha gruesa.

En los mercados, el S&P Merval mostró una leve suba en pesos pero cayó en dólares, perforando los 2.000 puntos. Acciones como YPF y Pampa Energía lideraron las subas, mientras que Edenor y Transener encabezaron las bajas. En Wall Street, los ADRs argentinos operaron mayormente en rojo, en sintonía con la cautela global.