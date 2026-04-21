Políticas industriales: ¿cuáles son los riesgos que advierte el FMI y qué recomienda?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso el foco en la expansión de las políticas industriales a nivel global, alertando sobre sus posibles efectos distorsivos en el comercio internacional y la asignación de recursos. En un reciente informe, el organismo señaló que cada vez más países recurren a subsidios, incentivos fiscales y barreras comerciales para fortalecer sectores estratégicos.

Este fenómeno, que se intensificó tras la pandemia y las tensiones geopolíticas, responde a la necesidad de asegurar cadenas de suministro, promover la transición energética y proteger industrias clave. Sin embargo, el FMI advierte que estas medidas pueden generar consecuencias no deseadas, como una menor eficiencia económica y un aumento de las tensiones comerciales entre países.

El informe destaca que las economías avanzadas lideran este proceso, especialmente en sectores como tecnología, energía y manufactura. No obstante, también observa que economías emergentes comenzaron a adoptar herramientas similares para no perder competitividad en el escenario global.

Uno de los principales riesgos identificados es la fragmentación del comercio internacional. La proliferación de políticas industriales podría derivar en bloques económicos más cerrados, reduciendo la cooperación global y afectando el crecimiento a largo plazo.

En este contexto, el FMI recomienda que las políticas industriales sean diseñadas de manera focalizada, transparente y temporal, evitando distorsiones prolongadas. Además, sugiere fortalecer los marcos multilaterales para garantizar reglas de juego claras y equitativas.

Para países como Argentina, este debate resulta relevante en medio de la necesidad de impulsar sectores productivos sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni generar conflictos comerciales. La clave, según el organismo, radica en encontrar un equilibrio entre intervención estatal y eficiencia de mercado.