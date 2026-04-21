Claves del día: Hidrovía, pelea por el urbanismo en Rosario, alerta por empleo y banco rosarino bajo la lupa

La agenda económica y política dejó un combo explosivo: infraestructura en crisis, tensiones en el desarrollo urbano de Rosario, ruido financiero y advertencias cada vez más fuertes sobre el rumbo del modelo económico.

La Hidrovía Paraná-Paraguay volvió al centro de la escena en el evento “Construyendo el Litoral”, realizado en el marco del 147° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en Rosario. Allí, referentes como Juan Carlos Venesia advirtieron que “la Hidrovía no puede seguir siendo solo un canal de paso, tiene que transformarse en un sistema logístico integral”.

Por su parte, Jorge Ambraim fue directo: “Sin planificación y financiamiento, la infraestructura seguirá siendo el cuello de botella del desarrollo”. Ambos coincidieron en que el atraso en inversión limita la competitividad, en línea con estimaciones de Camarco que indican que Argentina pierde unos US$ 25.000 millones anuales por déficit en infraestructura.

Rosario: Javkin vs. desarrolladores, la grieta urbana

El intendente Pablo Javkin elevó el tono contra sectores que frenan proyectos y apuntó al “club de defensores de las ruinas”, redoblando su apuesta por nuevos desarrollos inmobiliarios.

La respuesta de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) fue institucional: reafirmaron su apoyo “a toda iniciativa que contribuya a generar viviendas de calidad y a recuperar el valor urbano” , destacando su rol histórico en la elaboración de normas urbanísticas.

Sin embargo, el clima interno está lejos de ser homogéneo. Un empresario del sector fue más allá, y en uno de los break del evento y lanzó una crítica directa: “Se debe fundar un nuevo espacio profesionalizado con un plan y mirada a largo plazo”, dejando al descubierto tensiones dentro del propio sector.

Banco rosarino bajo la lupa

El sistema financiero sumó un nuevo foco de conflicto: el Banco Coinag habría quedado involucrado en el caso de los negociados de la AFA. Según trascendió en una nota publicada por Clarín, hay operaciones bajo investigación. La entidad bancaria es uno de los principales jugadores en materia de billeteras digitales.

Crédito, inflación y warning del BCRA

Desde Washington, el vicepresidente del Banco Central —el número dos de la entidad— anticipó un repunte del crédito y una desaceleración de la inflación. Sin embargo, el mensaje llega con warning implícito: el sistema financiero todavía no logra canalizar ahorro hacia inversión productiva de forma sostenida.

Consenso político en debate

En paralelo, el CIPPEC, actualmente conducido por Luciano Laspina, convocó al “círculo rojo” para impulsar un acuerdo político amplio que permita sostener reformas y dar previsibilidad de largo plazo, una condición clave para destrabar inversiones.

Crecimiento en K y alertas por empleo

El concepto de crecimiento en “K”, instalado por economistas, describe una economía que avanza de manera desigual. En ese marco, Ricardo Arriazu lanzó una advertencia contundente: “el desempleo en el Gran Buenos Aires es el gran riesgo del programa”.

A su vez, Roberto Frenkel fue aún más crítico al reclamar un tipo de cambio más alto para garantizar sostenibilidad externa: “No somos Arabia Saudita, necesitamos actividad económica”.

Dólares récord vs. desconfianza

Los números del comercio exterior sorprendieron: exportaciones por US$ 8.645 millones en marzo y un superávit de US$ 2.523 millones. Sin embargo, esto no alcanza para revertir la desconfianza.

Los ahorristas siguen comprando dólares a razón de US$ 2.000 millones mensuales, mientras los inversores internacionales mantienen distancia de la deuda argentina.

Mercados: señales contradictorias

El mercado local reflejó esa tensión. El Banco Central compró dólares pero perdió reservas, el tipo de cambio financiero subió y las tasas de interés bajaron levemente. Los bonos se mantuvieron débiles y el riesgo país subió.

En contraste, la Bolsa mostró una mejora impulsada por el sector energético, mientras las ADR argentinas en Nueva York registraron subas generalizadas.

Con una economía que genera dólares pero no confianza, el desafío sigue siendo estructural. Entre la Hidrovía como oportunidad, la crisis de infraestructura, las tensiones urbanas y las alertas por empleo, Argentina enfrenta una encrucijada donde el crecimiento convive con fragilidades profundas.