El mercado de capitales argentino suma nuevas alternativas para los inversores locales con el lanzamiento de cuatro CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) que apuntan a cambiar la forma de invertir desde el país. Estos instrumentos permiten acceder, en pesos, a activos del exterior y con cobertura cambiaria, sin necesidad de abrir cuentas fuera de la Argentina.

La novedad radica en que estos nuevos CEDEAR no representan acciones individuales, sino ETF (fondos cotizados), lo que implica una diversificación automática dentro de un mismo instrumento. Según el análisis publicado por El Cronista, esta característica los convierte en una herramienta más eficiente para pequeños y medianos inversores que buscan reducir riesgos y simplificar sus carteras.

Los CEDEAR son activos que replican el comportamiento de acciones o fondos internacionales y cotizan en la Bolsa local. Su principal atractivo es que permiten dolarizar inversiones, ya que su precio está atado al tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

En este caso, los nuevos instrumentos ofrecen exposición a sectores estratégicos y regiones específicas del mundo, como mercados emergentes, energía, sustentabilidad o índices globales. Esto marca un cambio relevante respecto a la oferta tradicional centrada en grandes compañías tecnológicas o industriales.

Especialistas destacan que este tipo de activos facilita la construcción de carteras diversificadas sin necesidad de seleccionar acciones puntuales. Además, permiten acceder a tendencias globales —como la transición energética o el crecimiento de economías emergentes— desde el mercado local.

Otro punto clave es la accesibilidad: al operar en pesos, los CEDEAR eliminan la barrera de acceso al dólar financiero directo, lo que los posiciona como una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos en contextos de volatilidad cambiaria.

En un escenario donde los inversores buscan cobertura frente a la inflación y la incertidumbre local, la incorporación de estos nuevos CEDEAR amplía el menú disponible y refuerza el rol del mercado de capitales como vía de resguardo y crecimiento del ahorro.