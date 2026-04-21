Radiografía de la Región Centro: sectores ganadores, perdedores y creación de empleo

La economía de la Región Centro registró un crecimiento del 2,5% en 2025, aunque aún se mantiene por debajo del promedio nacional, según el último informe de Indicadores Económicos Regionales de la Universidad Austral. El dato surge del Índice Local del Ciclo Económico (ILCE), que mostró una variación interanual de 2,1% a diciembre.

El estudio describe un escenario nacional de recuperación heterogénea, con sectores transables -como el agro, la minería y el petróleo- en expansión, mientras que actividades vinculadas al mercado interno, como la industria y el comercio, continúan rezagadas.

“La dinámica reciente refleja un proceso de estabilización macroeconómica que convive con fuertes tensiones en el entramado productivo y social”, explicó Ana Inés Navarro, directora del área de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede Rosario.

En el plano nacional, la actividad económica mostró signos de recuperación: el EMAE creció 4,4% en 2025, con un fuerte impulso del sector agropecuario, que registró una suba interanual del 32,2%, apalancada por una campaña récord de trigo.

En la Región Centro, la mejora estuvo acompañada por un aumento del optimismo de los productores y un crecimiento del 14% en la intención de inversión, en un contexto de menores retenciones y mejores perspectivas para las exportaciones.

“El cambio en la estructura productiva genera impactos muy diferenciados: hay sectores con fuerte expansión y otros que enfrentan serias dificultades para sostener su nivel de actividad”, señaló Navarro.

El mercado laboral también refleja estas tensiones. Si bien la tasa de empleo creció levemente, el desempleo aumentó 0,6 puntos porcentuales debido a una mayor participación laboral. En paralelo, el empleo registrado privado mostró una leve caída interanual del 0,2%, aunque con un desempeño mejor que el promedio nacional.

A nivel intra-regional, se observan comportamientos dispares: mientras Rosario mostró crecimiento del empleo -impulsado por la industria y la construcción-, Córdoba registró una contracción, principalmente por la caída industrial. La estructura productiva redefine brechas sectoriales al interior de la Región. Mientras algunas ramas industriales traccionadas por agro, minería y energía crean empleo, las orientadas al mercado interno pierden competitividad y enfrentan dificultades para sostenerlo.

“El principal desafío es doble: por un lado, facilitar la transición del empleo hacia sectores más dinámicos; por otro, consolidar la estabilidad macroeconómica para sostener la inversión, especialmente en actividades orientadas al mercado interno”, concluyó Navarro.