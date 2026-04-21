Fintech despliegan estrategias flexibles para recuperar préstamos impagos: los detalles

El crecimiento del crédito digital en Argentina enfrenta un nuevo desafío: el aumento sostenido de la morosidad. En este contexto, las fintech comenzaron a desplegar estrategias más flexibles para recuperar préstamos impagos, incluyendo quitas de deuda, planes de pago personalizados y renegociaciones directas con los clientes.

Según datos recientes del sector, el deterioro en la capacidad de pago de los usuarios se vincula principalmente con la caída del poder adquisitivo y la inestabilidad económica. Esto impacta especialmente en segmentos que acceden a financiamiento informal o no bancarizado, donde las fintech habían ganado terreno en los últimos años.

Ante este escenario, las empresas del ecosistema digital priorizan la recuperación de cartera por sobre la judicialización de deudas. La lógica es clara: resulta más eficiente ofrecer descuentos o extender plazos que asumir los costos y tiempos de procesos legales, muchas veces con bajo recupero efectivo.

Las estrategias incluyen desde quitas parciales de capital e intereses hasta refinanciaciones con cuotas más accesibles. Algunas compañías incluso desarrollaron algoritmos para segmentar clientes según su perfil de riesgo y capacidad de repago, ajustando las propuestas de regularización en función de cada caso.

Este cambio de enfoque también responde a una necesidad de sostener la relación con el cliente en el largo plazo. En un mercado altamente competitivo, mantener usuarios activos es clave para la sustentabilidad del negocio.

A pesar de las dificultades, el sector fintech continúa apostando al crecimiento, aunque con políticas crediticias más prudentes. Se observa una mayor selectividad en la originación de préstamos y un refuerzo en los sistemas de scoring para reducir el riesgo de incobrabilidad.

Analistas coinciden en que la evolución de la morosidad estará estrechamente ligada a la recuperación económica y la estabilidad de los ingresos. Mientras tanto, las fintech ajustan su modelo para adaptarse a un contexto más desafiante, donde la gestión del riesgo se vuelve central.