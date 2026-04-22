Alto valor agregado: en tiempos de carne de burro, te mostramos la leche de burra

En tiempos donde cobró notoriedad y generó curiosidad la "Carne de burro", el emprendimiento liderado por la familia Allignani en Catamarca pone en agenda un producto poco convencional pero con creciente interés: la leche de burra. Se trata de una alternativa con alto valor agregado, tanto por sus propiedades nutricionales como por su uso en segmentos específicos como la alimentación infantil y la cosmética.

La leche de burra se caracteriza por su composición similar a la leche materna humana. Presenta bajos niveles de grasa, alta digestibilidad y un perfil proteico que la convierte en una opción apta para personas con alergia a la proteína de la leche de vaca. Además, contiene lactosa en niveles relativamente altos, lo que favorece la absorción de calcio, y compuestos bioactivos con potencial efecto inmunológico.

Desde el punto de vista productivo, su elaboración implica desafíos significativos. A diferencia de otras especies lecheras, la burra produce volúmenes muy reducidos: entre 0,5 y 1 litro por día, lo que obliga a trabajar con sistemas intensivos en manejo y con fuerte foco en el bienestar animal. El ordeñe es manual o semi-mecanizado, y requiere separar temporalmente al potrillo para estimular la bajada de leche, respetando siempre los tiempos fisiológicos del animal.

Allignani destacó que el proyecto apunta a consolidar un sistema sustentable, donde la calidad prime sobre el volumen. En ese sentido, la comercialización se orienta a nichos específicos, donde el precio diferencial compensa la baja escala productiva. Además del consumo directo, la leche de burra se utiliza en la elaboración de cosméticos naturales, especialmente jabones y cremas, aprovechando sus propiedades hidratantes y regenerativas.

El interés por este tipo de producciones alternativas refleja una tendencia creciente en el agro argentino: la diversificación hacia productos de alto valor agregado y menor escala, pero con fuerte diferenciación. En eventos como TodoLáctea, estos desarrollos encuentran visibilidad y generan oportunidades de articulación con mercados especializados.