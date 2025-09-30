¿El fin de tu banco? La jugada de Coinbase para reemplazar a los bancos y el sorpresivo apoyo en el Congreso de EE.UU.

El mundo cripto no es para tibios. Cuando parece que se firma un armisticio, que las aguas se calman y que los jugadores de las finanzas tradicionales empiezan a aceptar las nuevas reglas del juego, siempre aparece alguien dispuesto a patear el tablero. La semana pasada, el sector bancario estadounidense levantó la voz, casi como un lamento, advirtiendo sobre los peligros de un avance de las stablecoins en el Congreso. ¿La respuesta? No fue una carta formal ni un comunicado medido. Fue una declaración de guerra en toda regla, y vino de uno de los pesos pesados del ecosistema: Brian Armstrong, el CEO de Coinbase.

Lejos de buscar consensos, Armstrong recogió el guante y redobló la apuesta. En una entrevista que no dejó a nadie indiferente, aseguró sin titubear que su objetivo final es, ni más ni menos, que reemplazar a las entidades financieras tradicionales por una "súper app de criptomonedas". ¿Una simple bravuconada para las cámaras? ¿O el anuncio formal de una nueva era financiera donde los bancos, tal como los conocemos, tienen los días contados? Lo que está claro es que la mecha ya está encendida y la diplomacia parece haber quedado en un segundo plano.

Este enfrentamiento no es nuevo, pero la virulencia de las declaraciones de Armstrong marca un punto de inflexión. Ya no se trata de "colaborar" o "integrarse". El mensaje es de sustitución. La visión de Coinbase es totalizadora: convertirse en la cuenta financiera principal de la gente, ofreciendo un abanico completo de servicios que van desde los pagos cotidianos hasta tarjetas de crédito y programas de recompensas, todo montado sobre la infraestructura de las criptomonedas. Es, en esencia, tomar el modelo de negocio bancario y reconstruirlo desde cero, pero sin los intermediarios, las comisiones y la burocracia que, según Armstrong, lo han vuelto obsoleto.

La jugada maestra o el exceso de confianza

La crítica del CEO de Coinbase al sistema actual es brutalmente directa. Se pregunta, con una lógica casi insultante para los banqueros, por qué seguimos pagando comisiones del 2% o 3% cada vez que usamos una tarjeta de crédito. "Son sólo algunos bits de datos fluyendo por internet. Debería ser gratis, o casi", sentenció. Esta afirmación, que puede sonar simplista, ataca directamente el corazón del modelo de negocio de las finanzas tradicionales. Es un misil a la línea de flotación de un sistema que, durante décadas, ha basado gran parte de su rentabilidad en la fricción y los costos de transacción. ¿Realmente es tan simple? Probablemente no, pero la pregunta queda resonando en la cabeza de millones de usuarios que ven cómo una parte de su dinero se esfuma en cada operación.

Para demostrar que no se trata solo de palabras, Armstrong puso sobre la mesa una propuesta concreta: una tarjeta de crédito emitida por Coinbase que ofrecería un 4% de recompensas en Bitcoin. Este no es un simple programa de puntos. Es una forma de decir: "No solo te cobro menos, sino que te pago en un activo que tiene el potencial de revalorizarse". Es una jugada audaz que busca no solo competir, sino también educar y evangelizar, introduciendo a millones de personas al ecosistema cripto a través de un producto que ya conocen y utilizan a diario.

Ahora bien, ¿hasta dónde se puede tensar la cuerda? Armstrong reconoció que Coinbase trabaja con gigantes como JPMorgan y PNC, pero al mismo tiempo les tiró un dardo, señalando que sus responsables de políticas a menudo operan con una agenda distinta. Su reclamo es simple: "operen en igualdad de condiciones". El ecosistema cripto ha logrado, con mucho esfuerzo, construir puentes con el mundo financiero tradicional. Estos avances, impensados hace apenas unos años, son frágiles. Marcar la cancha es una cosa, pero iniciar una guerra abierta podría tener consecuencias inesperadas. Resta ver si los bancos recogerán el guante o si preferirán jugar una partida de ajedrez más larga y silenciosa.

Mientras esta batalla dialéctica se libra en los medios, la maquinaria regulatoria en Estados Unidos no se detiene, y parece jugar a favor del ecosistema cripto. El Tesoro ha abierto una segunda ronda de consultas para la implementación de la Ley GENIUS, una normativa clave para las stablecoins. Pero quizás lo más significativo es el movimiento en el Congreso. Un grupo de doce senadores demócratas ha expresado públicamente su intención de colaborar con sus colegas republicanos para impulsar una ley integral sobre la estructura del mercado de activos digitales. Aunque los republicanos tienen mayoría, este gesto bipartidista es una señal potentísima. Indica que la regulación de las criptomonedas ha dejado de ser una cuestión de partido para convertirse en un asunto de Estado. El objetivo es tener una ley sancionada para el próximo año, una ley que, previsiblemente, aportará la claridad y la seguridad jurídica que tanto anhelan los grandes jugadores como Coinbase para desplegar todo su arsenal.

El ecosistema no espera y sigue moviendo sus fichas

Y mientras los políticos debaten y los CEOs se desafían, el resto del ecosistema sigue su marcha, consolidando su posición con movimientos estratégicos que demuestran la madurez y el alcance que está adquiriendo la industria. No son solo palabras; son hechos y, sobre todo, mucho dinero fluyendo.

Un ejemplo claro es la reciente inversión de Google. El gigante tecnológico compró el 5,4% de Cipher Mining, una de las principales empresas de minería de Bitcoin, por una suma que ronda los 3.000 millones de dólares. ¿Qué nos dice esto? Que la infraestructura que sostiene al ecosistema ya no es un asunto de nicho, sino un sector estratégico para los titanes de la tecnología mundial. No es una apuesta especulativa, es una inversión en los cimientos de la nueva economía digital.

En paralelo, Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, está explorando una ronda de financiación que podría valorar la compañía en 500.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, esto la colocaría entre las empresas privadas más valiosas del planeta. Las stablecoins, como bien señaló el CEO de Rankia, Miguel Arias, son quizás el activo virtual que ha tenido el "mayor impacto práctico" en Latinoamérica, y su crecimiento parece no tener techo.

Desde el mundo institucional, la visión es igual de optimista. BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, no solo ha publicado informes destacando cómo pequeñas asignaciones en Bitcoin mejoran el retorno y reducen la volatilidad de las carteras, sino que su jefe de ETFs offshore, Fernando Barreto, fue contundente: la integración de la blockchain en el sistema financiero tradicional es una prioridad. ¿El objetivo? Habilitar la negociación 24/7, una capacidad que hoy es imposible en los mercados tradicionales y que representa una de las grandes ventajas competitivas del ecosistema cripto. La propia Morgan Stanley, a través de su plataforma E*Trade, ya anunció que lanzará el comercio de criptomonedas en 2026. La ola es imparable, y hasta los más escépticos están empezando a buscar su tabla de surf.