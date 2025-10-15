EE.UU. anuncia facilidad privada de US$20.000 Millones para Argentina, elevando el apoyo total a US$40.000 millones

El Tesoro norteamericano confirmó una nueva línea de financiamiento que eleva el apoyo total a una cifra histórica. El plan incluye la compra directa de pesos para estabilizar el tipo de cambio, pero también genera interrogantes sobre los beneficiarios y las condiciones detrás de esta jugada estratégica

Por: Ecos365

En un desarrollo económico significativo para Argentina, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado que su país está trabajando en una facilidad de financiamiento privado por US$20.000 millones destinada a estabilizar la economía argentina. Esta medida se suma al swap de divisas anunciado previamente, elevando el apoyo total de EE.UU. a Argentina a US$40.000 millones hasta la fecha. El anuncio, reportado por Axios, destaca el compromiso de Washington con el gobierno de Javier Milei en medio de desafíos como la volatilidad cambiaria y la necesidad de liquidez.

