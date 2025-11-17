ANSES pagará un especial de fin de año: detalles, monto y alcances

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento del 2,3% en los haberes de diciembre para todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también podrán cobrar un extra adicional que coincidirá con fin de año.

De esta forma, el organismo previsional confirmó el pago de este bono extraordinario para todas las familias que funciona como un plan social destinado a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cuál es el plan social de $ 160.000 que paga ANSES ?

Conforme la inflación de octubre que fue del 2,7% mensual, y con base en el vigente régimen de movilidad, ANSES aumentará el monto de la Asignación por Embarazo (AUE) a $ 122.492 en diciembre con base en el IPC de dos meses atrás.

De esta manera, los montos de esta prestación destinada a mujeres que van a dar a luz será son los siguientes por categorías:

* AUE: $122.492.

* AUE zona desfavorable: $ 159.240

¿Cuáles son los otros bonos que paga ANSES?

El organismo previsional permite cobrar tres extras complementarios a los titulares de la AUH y otras prestaciones del SUAF:

* Complemento Leche (niños en edad de lactancia).

* Tarjeta Alimentar (mayores de 4 hasta 17 años).

* Complemento Salud (pago anual)

Tanto el Complemento Salud como el Complemento Leche forman parte del Plan de los Mil Días destinado a niños menores de 4 años y busca cumplir con la canasta básica alimentaria y poder garantizar el acceso a la salud.

Sin embargo, también hay un adicional para las familias que tengan madres embarazadas y niños en edad de lactancia. Se trata del complemento leche y su monto será de $ 42.711 para septiembre.