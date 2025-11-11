Acuerdo con EEUU: qué productos incluye y cuáles son las condiciones para Argentina

El gobierno de Javier Milei quiere terminar con el acuerdo comercial con los Estados Unidos. El nuevo canciller Pablo Quirno viajará este martes a Washington para entrevistarse con las máximas autoridades del gobierno de Donald Trump para cerrar un acuerdo de bajas arancelarias para 150 productos y la exportación de carne argentina, a cambio de ceder a los reclamos norteamericanos de respetar la Ley de Patentes como lo pide el Informe 301 de ese país.

Sobre las concesiones de la Argentina, el canciller desestimó que haya exigencias norteamericanas. "Estamos muy acostumbrados al toma y daca, acá hay una alianza estratégica. Esto va a permitir darle confianza a los inversores de los EE.UU., en minería, energía, infraestructura", señaló.

En concreto, los Estados Unidos y la Argentina firmarían un pacto recíproco con posiciones preferenciales para una lista de alrededor de 100 a 150 productos estratégicos exentos de las barreras de entrada de ambos países.

Los productos argentinos pagan hoy una tarifa del 10% para los Estados Unidos, mientras que el aluminio y el acero se les impuso un 50%, lo cual derrumbó las exportaciones a ese país, que era el principal mercado de ese sector.

También podrían beneficiarse el petróleo crudo, vinos, químicos, miel, langostinos, cítricos, camarones, té, alimentos elaborados y madera, que exportaron por u$s6.400 millones en 2024. Sin embargo, la letra chica del acuerdo comercial todavía no se conoce y está bajo siete llaves.

El compromiso argentino

Según trascendió, Argentina se comprometerá a cumplir los pedidos del Informe 301 del United States Trade Representative (USTR), el representante comercial trumpista, Jamieson Greer.

Sin embargo, podría haber un cronograma de implementaciones de todos esos puntos que se consignan en el duro informe norteamericano que señala que la Argentina no cumple con la Ley de Patentes de 1995, especialmente en el mercado de medicamentos y agroquímicos, no evita la circulación de marcas falsas en ferias como La Salada y Once, y pide adherir al Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperación de Patentes, PCT en inglés), que firmaron 100 países y lo desconocieron Venezuela y China, entre otros.

El gobierno de Javier Milei está analizando la manera de compatibilizar los intereses entre los laboratorios extranjeros y los nacionales, donde hay un sordo conflicto.

Cabe recordar que Ley de Patentes de 1995, que protegía las patentes de medicamentos y de agroquímicos extranjeros y norteamericanos, fue prácticamente anulada durante el gobierno de Cristina Kirchner con la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre "las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas".