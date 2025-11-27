Alquileres en Rosario: en un año, los precios superaron "significativamente" la inflación

En noviembre, los precios de oferta de alquileres de los monoambientes muestran un aumento interanual de 68,4%, mientras que los de 2 y 3 ambientes aumentaron 53,8% y 57,1%, respectivamente. Desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), se trata de valores que superan significativamente la inflación esperada para el mismo período.

En términos mensuales, en los monoambientes se observa una variación positiva de 6,7% y los departamentos de 3 ambientes de 10,0%. Las unidades de 2 ambientes no presentan variaciones en sus valores con respecto a octubre.

En cuanto a la cantidad de departamentos ofertados, se observa un aumento del 10,3% con respecto a noviembre de 2024.

Valores y situaciones

La mediana de los precios de monoambientes es de $320.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $400.000 y la de tres ambientes $550.000. Los aumentos interanuales fueron de 68,4%, 53,8% y 57,1% respectivamente.

Los jubilados que tienen un ingreso de $403.151 deben gastar el 79,4% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios.

Por su parte los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.200) destinan el 99,3% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.

Mientras que, al comparar el precio de alquiler de un departamento 2 ambientes con el salario de un maestro de grado sin antigüedad, se observa que casi el 54% del sueldo de estos trabajadores se destina solamente al pago de la vivienda.

El Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 42,3% al primer día hábil de noviembre.

Cabe remarcar que los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 16,6% del costo de alquiler