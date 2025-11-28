Argentinos navegando el mundo cripto: ¿A dónde hay que prestar atención?

No es ninguna novedad de que el mundo de las criptomonedas trae consigo cosas positivas siempre y cuando se sepa navegar por él de manera adecuada. Y, en el caso de Argentina, particularmente, donde las políticas y la economía cambia constantemente, hay varios factores locales a tener en cuenta para poder operar en el mismo y tomar decisiones informadas. Es por eso que, en este artículo, te contamos algunos de ellos.

#1 Operando con un peso a modo calesita

Si hablamos de economía argentina, la inflación es una de las primeras palabras que sale a flote. Y esto, viene de la mano con una frecuente devaluación del peso.

Pero, ¿cómo influye en las monedas digitales?

Esto impacta directamente la motivación para operar con criptomonedas: muchos usuarios ven en las stablecoins o en criptoactivos (como Bitcoin) una forma de refugio de valor frente al deterioro del poder adquisitivo de la moneda local.

La consecuencia práctica es que al operar con las mismas, no solo estás analizando criptomonedas precio en sí, sino también la tendencia del peso como divisa de cuenta. En otras palabras: si el peso se devalúa rápidamente, aunque el criptoactivo se mantiene estable en dólares, en pesos tu valor puede subir. Pero ojo, que esto también implica mayor volatilidad.

#2 Entender la brecha es clave

¿Sabías que en Argentina coexisten varios tipos de cambio? Así es: el oficial fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el “dólar blue” o paralelo, los dólares financieros (MEP, CCL) y otras variantes están bajo la mira a todo momento. Y esto es lo que genera una brecha cambiaria, que puede tener un efecto directo en el precio de las criptomonedas cuando se las convierte a pesos o se opera localmente.

En los mercados argentinos, el flujo hacia las monedas digitales muchas veces sigue la lógica de la “dolarización digital”: es decir, muchos argentinos compran stablecoins o criptos para protegerse de la devaluación y también para escapar de los controles cambiarios. Por ejemplo, en 2024 el país registró casi USD 91.100 millones de inversión cripto, lo que lo posicionó como líder en adopción en América Latina.

Es por eso que, para un operador, hacer esta clase de maniobras significa que al comprar o vender criptomonedas en pesos, hay que considerar cuál tipo de cambio refleja el precio: si se usa el oficial o el paralelo, la conversión en pesos puede cambiar.

Esto también implica que la oferta y demanda local pueden presionar los márgenes.

El precio del dólar sí que influye

La economía argentina se caracteriza por controles de capital y restricciones para la compra de dólares, lo que ha impulsado a muchas personas hacia las criptomonedas como alternativa de ahorro. Muchos señalas que “la compra de criptomonedas en Argentina aumentó tanto que incluso llegó a reemplazar a la compra de dólares como forma de ahorro”.

Para los inversores de este sector, implica considerar lo siguiente.

La presión sobre la compra de divisas aumenta la demanda de criptos y puede subir los precios locales.

Normativas del BCRA sobre remesas, depósitos o transferencias pueden afectar la entrada y salida de fondos.

Es obligatorio declarar tenencias y ganancias ante la AFIP para evitar sanciones.

¿De qué sirve saber todo esto? Permite operar con mayor seguridad y anticipar cómo las regulaciones locales pueden influir en precios y liquidez.

#3 Una balanza que se mueven según la demanda

La demanda de criptomonedas en Argentina tiene particularidades: muchos usuarios las utilizan como instrumento de ahorro más que para el trading activo. Veamos el caso de 2024 en el que el 72% de las operaciones en criptomonedas fueron en “dólares digitales” (stablecoins), y cerca de la mitad de la cartera cripto local está en Bitcoin.

En un ecosistema donde la demanda crece impulsada por la necesidad de resguardo de valor, también empiezan a tomar relevancia iniciativas orientadas a fortalecer la educación y el acceso seguro a estos activos. Un ejemplo de ello es el acuerdo recientemente firmado entre Binance y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde Gui Nazar, Head of LATAM, subrayó la importancia de promover la innovación y la inclusión financiera a través de programas educativos en blockchain. Este tipo de colaboraciones busca acompañar el comportamiento real del mercado argentino, donde cada vez más personas recurren a soluciones digitales para gestionar sus finanzas.

En este contexto, no podemos dejar de mencionar a la liquidez: los exchanges argentinos pueden tener menor profundidad que los grandes mercados internacionales, lo que implica que movimientos considerables de pesos o cripto pueden mover con mayor facilidad los precios locales. Con esto, el operador debe estimar no solo el valor global del activo, sino su comportamiento en el mercado argentino, lo que viene de la mano con preguntas como:

¿Qué tan fácil es entrar o salir? ¿Qué tan estrecho es el libro de órdenes? ¿Cómo funcionan los spreads entre pesos y cripto?

#4 Un poquito de economía a nivel macro

Por último, pero no menos importante, hay que estar al tanto de las variables macroeconómicas, puesto que pueden afectar la cotización. Entre ellas destacan las siguientes.

Las reservas internacionales del BCRA: cuando bajan, la presión de devaluación aumenta, lo que eleva la demanda de activos refugio.

La política monetaria y las tasas de interés: si el peso ofrece rendimientos altos en plazo fijo, puede competir con el atractivo de las criptos; si no, la fuga hacia cripto u otros activos puede acelerar.

Expectativas de devaluación y el “cepo”: si el mercado espera que el peso sufra una devaluación fuerte, la demanda de criptomonedas puede subir antes del movimiento.

La liquidez global de cripto y el precio internacional: aunque el enfoque sea local, no hay que perder de vista que los precios globales de Bitcoin, Ethereum u otras monedas también influyen en el precio local en pesos, ya que los usuarios lo perciben como referencia.

Con todo esto, se puede decir que para moverse en el mundo de las criptomonedas en Argentina hay que mirar más allá del precio internacional de la misma. Y esto se debe a que todos los factores mencionados influyen directamente en cómo se mueve el mercado cripto en el país. Es por ello que, comprenderlos a fondo es fundamental para los inversores, ya que permite tomar decisiones más informadas, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno económico particular como este.

En otras palabras, entender la economía argentina no es un lujo: es una herramienta clave para operar con criptomonedas de manera consciente, segura y rentable.