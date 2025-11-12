Atención ahorristas: plazo fijo o billetera virtual, ¿cuál paga más en la actualidad?

En el escenario actual del mercado financiero argentino, quienes tienen pesos para ahorrar enfrentan una elección concreta: ¿colocar el dinero en un plazo fijo bancario tradicional o en una billetera virtual remunerada?

Tasa de los plazos fijos bancarios

Los depósitos a plazo fijo en pesos por 30 días en bancos muestran tasas nominales anuales (TNA) que van desde ≈ 24 % a 35 % según entidad.

Por ejemplo, para un millón de pesos depositados 30 días en el Banco de la Nación Argentina (BNA), con tasa cercana al 33 % anual, el monto al vencimiento es aproximadamente $1.027.123.

Esto implica una TEM (tasa efectiva mensual) relativamente baja: por ejemplo se indica para un conjunto de bancos una TEM de 2,576% en promedio para el mes

Si la inflación esperada para noviembre está en torno al 1,9% mensual, algunos depósitos podrían alcanzar leve rendimiento real positivo; pero depende de la entidad.

Billeteras virtuales remuneradas

Por otro lado, las fintech y billeteras virtuales (“cuentas remuneradas”) ofrecen TNA mucho más elevadas. Algunas muestran entre ≈ 34 % y 39 % anual para noviembre de 2025. Por ejemplo, la Naranja X anuncia una TNA de 39%.

Mientras tanto, una comparación señala que las billeteras siguen sosteniendo mejores rendimientos que los plazos fijos tradicionales, aunque la brecha se está reduciendo.

Un artículo detalla que la TNA de algunas billeteras está en 35-46 % para ciertos montos o condiciones.

"Para un inversor o ahorrista que busca máximo rendimiento en pesos a corto plazo (30 días) y no necesita retirarlo inmediatamente, una billetera virtual remunerada es hoy la opción más atractiva en porcentaje. Para quien prioriza seguridad, estabilidad y menor liquidez inmediata, un plazo fijo bancario sigue siendo una herramienta válida, aunque con menor rendimiento"

Comparativo y consejos clave

* Rendimiento: Claramente, a cierre de noviembre 2025, las billeteras virtuales ofrecen mayor porcentaje que el promedio de los bancos para plazos fijos.

* Liquidez / restricción: Muchas billeteras permiten disponibilidad inmediata del dinero (o con alta liquidez), mientras que los plazos fijos implican inmovilización del capital por el período pactado (30 días típicamente) y eventualmente penalidades por retiro anticipado.

* Riesgo operativo / regulación: Aunque las billeteras están reguladas bajo ciertos marcos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como proveedores de servicios de pago y cuentas remuneradas, el banco tradicional sigue siendo más robusto en términos de garantías (por ejemplo, seguro de depósitos en algunos bancos).

* Inflación y real retorno: Más allá del porcentaje, lo que importa es el rendimiento real (tasas nominales menos inflación). Si la inflación mensual es ~1,9% como se estima, una TNA ~30-35 % anual (≈2,5-3% mensual) apenas supera la inflación. Las billeteras con ~3-3,5% mensual rinden más pero no garantizan una gran ganancia real, porque si la inflación acelera, esa diferencia se reduce.

* Monto máximo / condiciones: Algunas billeteras imponen tope de saldo remunerado o condiciones particulares (por ejemplo límite máximo hasta el que se aplica la tasa). Naranja X+1

* Horizonte de inversión: Si el objetivo es corto plazo (30 días), ambas opciones son válidas, pero si el horizonte es mayor o se busca evitar reinversión mensual, conviene pensar en el efecto de renovar y la tasa que se obtendrá el mes siguiente.