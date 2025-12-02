Autonomía: buscan ponerle un "techo" a la TGI y al Drei al municipio de Rosario

La reciente aprobación de la autonomía municipal en Rosario enciende un nuevo debate político y económico. ¿Hasta dónde podrá llegar el municipio con su nueva libertad fiscal? Esa es la pregunta que se hacen los concejales peronistas Mariano Romero y Norma López, quienes se preparan para presentar un proyecto que busca establecer límites concretos a las modificaciones en derechos, tasas y nuevos gravámenes.

El texto técnico fue elaborado por el economista Jorge Simón, asesor del senador Marcelo Lewandowski, quien presentó la iniciativa en una charla sobre políticas económicas en el Congreso nacional, la Legislatura santafesina y el Concejo municipal en una charla con periodistas. Su objetivo, explicó, no es restringir la autonomía, sino evitar que la independencia financiera del municipio se transforme en una presión tributaria insoportable para los rosarinos.

Topes y reglas claras: DREI, TGI y nuevas tasas

Entre los puntos centrales del proyecto, se destacan medidas que buscan poner “cinturones de seguridad” a las futuras decisiones tributarias del municipio.

El DREI (Derecho de Registro e Inspección) no podría superar un incremento del 20% respecto de los niveles actuales, evitando así que se convierta en una fuente de aumentos permanentes para las empresas locales.

respecto de los niveles actuales, evitando así que se convierta en una fuente de aumentos permanentes para las empresas locales. La TGI (Tasa General de Inmuebles) no podría ser mayor al monto que los vecinos pagan por impuesto inmobiliario provincial , cerrando una brecha que en muchos casos genera distorsiones y quejas.

, cerrando una brecha que en muchos casos genera distorsiones y quejas. Las multas municipales dejarían de engrosar la recaudación general y deberán destinarse a programas específicos de capacitación ciudadana y vial, en lugar de ser simplemente una fuente de ingresos.

de capacitación ciudadana y vial, en lugar de ser simplemente una fuente de ingresos. Además, el proyecto exige que cualquier nuevo gravamen o tasa cuente con una mayoría especial en el Concejo, para evitar decisiones unilaterales o impulsos recaudatorios momentáneos.

“No limitamos la autonomía, la protegemos del abuso”

Durante la presentación, Simón aclaró que el espíritu de la propuesta no es recortar derechos del municipio, sino proteger a los ciudadanos de una presión tributaria excesiva. Expresó su preocupación por la tentación de algunos gobiernos locales de crear nuevos impuestos bajo el paraguas de la autonomía.

En su análisis, recordó que la ley de coparticipación nacional ya impone límites a las provincias, y que las municipalidades no deberían quedar fuera de ese principio de prudencia fiscal.

“Queremos evitar una multiplicidad de tasas. No se trata de frenar la autonomía, sino de garantizar que no se use para vaciar el bolsillo de la gente”, enfatizó el economista.

Autonomía, coparticipación y el debate que viene

El proyecto también abre la puerta a un debate mayor: la coparticipación entre provincia y municipios. Según Simón, es necesario discutir una nueva ley que establezca criterios claros de distribución y responsabilidad fiscal.

“Así como la Nación pone límites a las provincias, las provincias deben hacerlo con los municipios. No se trata de desconfianza, sino de equilibrio”, explicó.

Mientras tanto, el Concejo rosarino se prepara para una discusión que promete tensión política y repercusiones económicas como es previamente el presupuesto 2026. La autonomía llegó, pero ahora la pregunta es qué tan libre puede ser un municipio sin desbordar la presión sobre sus vecinos.