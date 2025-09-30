Bonos y ADRs, en rojo: ¿qué factores juegan en contra y pegan fuerte en el mercado?

Los bonos en dólares revierten las subas iniciales y extienden su racha negativa, mientras los ADRs de empresas argentinas se hunden hasta 7% en Wall Street, tras la reciente restricción al arbitraje del dólar oficial y los financieros, y una presunta intervención vendedora del Tesoro en el mercado Libre de cambios (MLC).

Con todo, los mayores descensos de las acciones argentinas en Nueva York son encabezados por Banco Macro con el 7%, seguido de BBVA con el 5,4% junto con Grupo Supervielle (-5,3%).

En tanto, el S&P Merval cae 2,1% a 1.755.987,090 puntos y entre las principales bajas se encuentran: Transportadora de Gas del Norte (-5,5), Metrogas (-5,5%) y Banco BBVA (-5,4%).

De esta forma, el panel líder de BYMA se encamina a registrar en septiembre un derrumbe del 21% en dólares, la peor performance mensual desde en cinco años, según GMA Capital.

Bonos y riesgo país

En cuanto a la renta fija, los bonos borran las subas iniciales y pasan a operar en terreno negativo. De esta forma, los que más caen son el Bonar 2041 (-5,1%), el Bonar 2038 (-4,9%), y el Bonar 2035 (-3,6%).

En efecto, los títulos Globales anotan en septiembre una baja de 11,4%, la mayor caída mensual en dos años, de acuerdo a GMA Capital.

Así, el riesgo país argentino trepa un 5,6% hasta los 1.187 puntos básicos, para acumular un salto del 43% en el noveno mes del año.