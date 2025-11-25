Buscan mantener la importación de maquinaria agrícola: detalles del pedido al Congreso

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) solicitó formalmente a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación no aprobar el Expediente N° 5216-D-2025, que propone derogar el Decreto N° 273/25 y restablecer el anterior régimen de importación con exigencia del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).

Desde la entidad advirtieron que mantener la plena vigencia del Decreto 273/25 es fundamental para garantizar la renovación tecnológica, mejorar la productividad y promover la inversión en los sectores productivos más rezagados del país, particularmente en el ámbito foresto-industrial.

“Este decreto es una herramienta estratégica para abordar la crítica situación de obsolescencia tecnológica que afecta a miles de pequeñas y medianas empresas. En el caso del sector forestal, la antigüedad promedio de los equipos en los aserraderos ronda los 40 años, lo que limita la eficiencia, la seguridad y la competitividad”, señalaron desde AFoA.

La asociación explicó que la posibilidad de importar maquinaria usada de calidad no sólo permite modernizar el parque productivo, sino que funciona como una plataforma de acceso a la tecnología nueva. “Para muchas PYMEs, adquirir equipos usados es el punto de partida para incorporarse a procesos más eficientes y, en etapas posteriores, acceder a maquinaria nueva. Es un camino de inclusión tecnológica y crecimiento productivo.”

Además, AFoA subrayó que el incremento de la oferta tecnológica contribuye a corregir precios en el mercado de equipos y maquinarias usadas que tienen sobreprecios en el mercado local, producto de la escasez y la falta de competencia, sin afectar el segmento de maquinaria nueva.

“El desafío es fortalecer a nuestras PYMEs, no limitarlas. Sostener este decreto es apostar por la productividad, el empleo y la reactivación de las economías regionales”.

Por otra parte, la norma no implica una apertura sin límites, sino una medida pragmática que oxigena a las PYMEs, les permite invertir y generar empleo sin las trabas burocráticas del antiguo régimen del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). Asimismo, aclaró que los controles técnicos y de seguridad industrial se mantienen, verificándose en destino sin obstaculizar el ingreso de equipos.