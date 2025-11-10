Caputo, cara a cara con los "tanques" de la agricultura mundial: detalles del encuentro

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con altos ejecutivos de Bunge y Viterra, dos de las principales compañías agroindustriales del mundo, en el Palacio de Hacienda.

Del encuentro participaron el Líder Global de Operaciones de Bunge, Julio Garros; el CEO Global de Bunge, Greg Heckman; y el CEO de Viterra – Bunge, Vladimir Barisic, quienes dialogaron con el ministro sobre las oportunidades de inversión y el potencial de crecimiento del sector agrícola argentino.

Según fuentes oficiales, durante la reunión se abordaron políticas orientadas a fomentar el incremento de la cosecha, mejorar la competitividad exportadora y fortalecer la cadena de valor agroindustrial. Caputo destacó el rol estratégico que la Argentina tiene en el abastecimiento global de alimentos y subrayó la importancia de mantener un marco macroeconómico estable que permita el desarrollo de nuevas inversiones en el país.

Bunge, con 140 años de presencia en la Argentina, es una de las principales empresas dedicadas a la producción y exportación de granos, aceites y biocombustibles. Por su parte, Viterra —hoy integrada a Bunge tras el proceso de fusión global anunciado en 2023— es la mayor agroexportadora del país, con operaciones que abarcan acopios, procesamiento y comercio exterior de productos agrícolas.

El encuentro se enmarca en una serie de reuniones que el Ministerio de Economía viene manteniendo con líderes empresariales del sector para impulsar la producción agrícola, generar mayor previsibilidad para las exportaciones y consolidar la confianza inversora.