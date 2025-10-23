Carne "For Export": EEUU analiza cuadriplicar la cuota de importación de Argentina

En las últimas horas se conoció que el gobierno de Estados Unidos analiza cuadruplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina de 20.000 a 80.000 toneladas. La medida de la administración que lidera Donald Trump generó el enojo de los productores agrícolas de su país.

Según el Ministerio de Economía, Argentina tiene un cupo tarifario anual “carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada” por 20.000 toneladas, cifra que se cuadriplicaría gracias al nuevo programa sobre ganadería de EEUU.

En medio de su búsqueda por disminuir los precios de la carne, Trump “está incrementando cuatro veces la cuota arancelaria para la carne argentina, llevándola a 80.000 toneladas métricas (88.185 toneladas) al año”, según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a Bloomberg.

A pesar de que el presidente había anticipado la compra de carne argentina con el objetivo de bajar los precios, había preocupación por la fiebre aftosa. La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, había expresado su preocupación por la enfermedad que circula entre los animales en Argentina, lo que generaría que tengan una mayor cautela a la hora de importar carne vacuna.

En una entrevista televisiva, Rollins aseguró que Estados Unidos consume alrededor de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, y 10 de esos 12 son de producción local.