Claves del día: EE.UU. activa swap con Milei, Caputo sube deducción de Ganancias y el mercado busca oxígeno

La semana arrancó con una señal de alto voltaje geopolítico y financiero: el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación del swap por US$ 20.000 millones entre EE.UU. y la Argentina. El movimiento fue interpretado como algo más que una operación técnica. Washington —bajo la administración de Donald Trump— blanqueó su apoyo a Javier Milei tanto en el plano económico como en el político.

El swap sirvió, en parte, para reponer los dólares que el Banco Central vendió en plena tensión preelectoral y cubrir los pagos al FMI. Pero la falta de detalles sobre el costo y la letra chica del acuerdo mantiene al mercado en modo cautela. Luis Caputo, nuevamente, tuvo que salir a reiterar que el esquema de bandas cambiarias seguirá firme —con un crawling peg del 1 % mensual— y que la eliminación del cepo para empresas será “pronto”.

El vicepresidente del BCRA, Wladimir Werning, reforzó el mensaje, aunque los operadores siguen desconfiando: saben que, antes de fin de año, el Central necesita sumar unos US$ 9.000 millones para cumplir metas con el Fondo y que en enero vencen US$ 4.500 millones en bonos soberanos. A eso se agregan $ 85 billones de deuda en pesos que deberán rolearse.

“Conviene mantener encerradas a las empresas en pesos hasta renegociar la deuda local”, deslizó un operador de la City, convencido de que el fin del cepo corporativo aún deberá esperar.

Mercado entre alivio y dudas

El martes, el clima financiero fue de optimismo moderado. El riesgo país cayó a 598 puntos, su nivel más bajo desde enero, mientras el BCRA sumó US$ 95 millones a las reservas. El dólar oficial cerró en $ 1.444,83, el blue subió a $ 1.440 y el contado con liqui se ubicó en $ 1.477,23. La brecha entre el oficial y el paralelo fue negativa: –1 %.

En tanto, las tasas de interés siguieron bajando: los plazos fijos pagan en promedio 30 % anual, apenas por encima de una inflación que en octubre rondaría el 2 % mensual. Argentina ya rueda con un ritmo inflacionario cercano al 27 % anual, algo impensado un año atrás.

Caputo, optimista y reformista

En paralelo, el ministro Luis Caputo protagonizó el encuentro anual del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), donde anticipó una batería de incentivos al sector.

Anunció el aumento de la deducción en Ganancias para los seguros de vida y retiro —actualmente en $ 50 mil— y habló de “bajar cargas patronales” y “reducir la litigiosidad laboral”.

“El seguro puede aliviar la carga fiscal del Estado y canalizar el ahorro de largo plazo”, enfatizó Alejandro Simón, presidente del CIDeS.

Caputo reforzó su mensaje político: “El resultado electoral fue un espaldarazo al sector empresario y nos da horizonte para varios años de crecimiento”, dijo ante empresarios y legisladores, junto a Martín Menem, Alejandro Lew y Juan Pazo.

Vicentín

En Santa Fe, otro capítulo económico cerró su círculo. El juez Fabián Lorenzini confirmó que Grassi S.A. ganó el proceso de cramdown y será la nueva controlante de Vicentín SAIC. La Sindicatura avaló la validez de las adhesiones de los acreedores y el magistrado comunicó la resolución sin objeciones.

Molinos Agro y Dreyfus, que habían presentado ofertas conjuntas, quedaron fuera de carrera, aunque tienen cinco días para impugnar.

La decisión, casi cinco años después del default, marca un nuevo inicio para una de las cerealeras más emblemáticas del país, con epicentro en el cordón agroexportador rosarino.

Un tablero en movimiento

Mientras tanto, el mercado de acciones mantuvo su leve tendencia alcista: el Merval subió 0,2 %, con saltos de dos dígitos en Comercial del Plata, Celulosa y Molinos, y repunte de los ADR de Bioceres, TGS, YPF e IRSA.

El petróleo escaló 1,7 %, la plata continuó en alza, y los metales básicos operaron mixtos. En Chicago, hubo mejoras para el maíz y el trigo, pero caídas para la soja; mientras que en Rosario, la soja y el girasol repuntaron con fuerza ante una demanda sostenida y precios internacionales más firmes.

El repunte de los commodities agrícolas fue leído como una buena señal para el ingreso de divisas en el último tramo del año.

Solo las criptomonedas fueron el reverso del optimismo: el Bitcoin cayó 2 % y arrastró pérdidas de hasta 10 % en el resto del mercado digital.

Con respaldo de Washington, señales de Caputo, la reactivación del agro y el renacer de Vicentín, la economía argentina cierra una semana de contrastes: menos ansiedad cambiaria, más promesas de inversión y un mercado que empieza a preguntarse cuánto de este equilibrio se sostiene sin la ayuda del norte.