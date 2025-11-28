Claves del día: Rosario autónoma, reñida victoria en la Bolsa y debate por el Indec tras el rebote de la economía

La Argentina vivió una jornada de alto impacto político, económico e institucional. Rosario logró finalmente su autonomía, la Bolsa de Comercio definió su conducción en una elección ajustada y el rebote de la actividad económica volvió a poner bajo la lupa al Indec, que debió salir a explicar sus recientes correcciones estadísticas. Todo esto, en un contexto donde el mercado mostró señales de calma y el sector agropecuario dejó entrever una campaña récord.

Rosario, ciudad autónoma: un cambio histórico

La aprobación de la autonomía de Rosario se convirtió en el hecho político del día. Tras más de 30 años de reclamos, la ciudad podrá reorganizar su sistema institucional, administrativo y judicial con mayor independencia, un salto que abre la puerta a nuevas competencias en seguridad, recaudación y planificación urbana. La medida se celebra como un avance en la modernización del Estado local y un punto de inflexión en la relación con la provincia.

Reñida victoria del oficialismo en la Bolsa de Comercio de Rosario

En paralelo, el clima empresarial tuvo su propia disputa: en una elección más ajustada de lo esperado, el oficialismo logró retener la conducción de la Bolsa de Comercio de Rosario y Pablo Bortolato se convirtió en el nuevo presidente. Se trató de una contienda clave para el sector productivo del interior, donde la Bolsa —por su rol en granos, logística y financiamiento— tiene influencia. El resultado confirmó continuidad, pero también exhibió tensiones internas que habían ganado fuerza en los últimos meses.

El rebote de la economía reabrió el debate sobre el Indec

El dato económico sorpresa llegó desde el EMAE, que mostró que la economía no solo evitó la recesión sino que creció más de lo esperado. La lectura sacudió el tablero porque casi todas las consultoras habían anticipado una variación negativa. La polémica escaló al punto de que el Indec debió salir a explicar públicamente los motivos de las revisiones que impulsaron al alza las cifras: ajustes metodológicos, correcciones de arrastre y recalibración de series anteriores.

Aun así, la recuperación es desigual. La industria sigue 9% abajo respecto del promedio 2023 y la construcción continúa con una caída del 22%. Los recientes despidos y el caso Whirlpool evidencian tensiones en sectores intensivos en empleo, aunque algunos economistas ven margen para una mejora si se consolida la estabilidad financiera.

Durante una presentación privada en la terraza del Savoy, Fausto Spotorno destacó que el IGA-OJF registró un crecimiento mensual del 0,7% en octubre y un 4,6% interanual, aportando más argumentos al debate. El Foro Regional Rosario también abordó la cuestión en su cena anual, donde se discutió la transparencia de las cuentas públicas de municipios y provincias.

Mercados: calma cambiaria y commodities mixtos

Con Wall Street cerrado por el “Black Friday”, el mercado local operó con bajo volumen pero con resultados positivos.

El dólar oficial cayó a $1.474,55, el blue bajó a $1.440, el MEP retrocedió a $1.480,44 y el contado con liquidación subió levemente a $1.523,74. Aun sin intervenir, el Banco Central logró sumar US$ 58 millones en reservas.

La Bolsa porteña avanzó 1,3% y los commodities mostraron un comportamiento variado: el petróleo ganó 1,4%, los metales preciosos se movieron de forma mixta, los básicos retrocedieron y en Chicago no hubo operaciones. En Rosario, el trigo subió, el maíz mejoró y la soja quedó casi estable. Bitcoin, por su parte, avanzó 1,7%.

La CNV pone límites a los money market

En el frente regulatorio, la Comisión Nacional de Valores fijó un tope para los fondos money market luego de una sugerencia del BCRA. La medida busca ordenar el flujo de liquidez de corto plazo y reducir movimientos especulativos que podrían generar distorsiones sistémicas.

Trigo: expectativa por una campaña récord

El agro también aportó buenas noticias. Se proyecta una cosecha récord de 25,5 millones de toneladas de trigo para la campaña 2025/26, un dato que mejora las perspectivas exportadoras y se convierte en un punto de apoyo para la economía real.