Claves del día: días clave para los presupuestos públicos, fuertes vencimientos de deuda y las dudas en las industrias

El cierre de 2025 llega con una combinación de negociaciones políticas, presiones financieras y reacomodamientos productivos. En la región del Gran Rosario, no se vive como un simple cierre de año: se siente como un punto de inflexión. La zona atraviesa un proceso de reacomodamiento profundo de las distintas cadenas productivas y comerciales.

En los parques industriales, las conversaciones ya no giran sólo en torno a insumos y costos: ahora se habla de fusiones posibles, alianzas inesperadas, empresas que buscan mayor protagonismo y otras que temen quedar al margen de una renovación que puede reescribir quiénes mandan y quiénes acompañan o quiénes cierran.

En Buenos Aires, el ministro de Economía Luis Caputo se sumará esta semana a una serie de reuniones claves con gobernadores y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en el Presupuesto 2026, cuya presentación viene demorada y todavía no fue distribuida en forma completa entre las provincias. La discusión incluye reclamos por fondos de coparticipación, subsidios, transferencias específicas y partidas que definen la relación fiscal entre la Nación y los distritos en medio de un escenario económico frágil.

Ese contexto institucional tenso se superpone con una dificultad financiera: el Tesoro enfrenta vencimientos que superan los $40 billones sólo en diciembre, una cifra que constituye un verdadero test de estrés para la administración nacional. Cerca de $14 billones corresponden a tenedores privados, mientras que el resto se distribuye entre organismos estatales, refinanciaciones internas y compromisos cruzados dentro del sector público. A esto se suma un volumen reducido de liquidez disponible: apenas $4 billones depositados en el Banco Central, muy por debajo de las necesidades para afrontar aguinaldos, pagos de fin de año y la habitual presión estacional sobre la demanda de pesos.

Ante este cuadro, Economía analiza distintas alternativas: nuevas colocaciones de deuda a tasas crecientes, ventas de instrumentos para obtener liquidez inmediata, operaciones de recompra y posibles coordinaciones con el BCRA para evitar un salto en la emisión que pueda desestabilizar precios o expectativas. La manera en que se resuelvan estos movimientos será determinante no sólo para cerrar 2025 sino también para marcar el tono económico de los primeros meses de 2026.

Este clima económico se entrelaza con la agenda institucional local: el Concejo municipal de Rosario después de la aprobación histórica de autonomía se prepara para discutir su propio Presupuesto 2026, cuyo contenido incluye no sólo la asignación de recursos para servicios esenciales, movilidad y seguridad urbana, sino también el financiamiento de varios proyectos que la ciudad considera estratégicos para sostener la actividad económica en un momento nacional delicado. Entre ellos figuran iniciativas de infraestructura vial, programas de incentivo productivo, modernización de servicios públicos.