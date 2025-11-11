Claves del día: el mercado se enciende con tasas más bajas, quién ganó la obra clave de La Fluvial y el plan de Los Grobo

El mercado argentino arrancó la semana con una inyección de optimismo. El ala económica del Gobierno siguió negociando con bancos internacionales un crédito adicional que permitirá recomprar deuda, acumular reservas y bajar más rápido el riesgo país. Al mismo tiempo, la nueva ala política, encabezada por Manuel Adorni y Diego Santilli, se reunió con gobernadores para debatir reformas tributarias y laborales.

Por otra parte, la empresa Zetatec se quedó con la obra para la reconstrucción del muelle de La Fluvial. Con una propuesta de 2.600 millones de pesos aproxidamente para realizar los trabajos, un precio sustancialmente más bajo de los 3.914 millones de pesos que tenía como presupuesto oficial. Se presentaron 11 empresas.

El proyecto contempla una intervención de gran envergadura sobre la base misma del muelle. La presidenta de ENAPRO, Graciela Alabarce, explicó que “la obra más importante es la que no se va a ver: una estructura en el río para apuntalar el muelle y recuperar los 2.000 metros cuadrados de superficie que estaban inutilizados por los socavones”.

Bonos en alza y riesgo país en caída libre

Este lunes fue una jornada brillante para los mercados. Los bonos soberanos argentinos subieron con fuerza, lo que provocó una baja de 44 unidades en el riesgo país, que cerró en 603 puntos básicos, su nivel más bajo en los últimos diez meses.

Las acciones también vivieron su propio rally: la Bolsa de Buenos Aires subió 3,1%, y los ADRs argentinos en Nueva York treparon hasta un 10%, impulsados por el incipiente acuerdo comercial con Estados Unidos, que permitiría reducir aranceles para exportar productos al mercado norteamericano. Entre los destacados del día: YPF, Telecom, Loma Negra, Bioceres y Pampa Energía.

Tasas más bajas y crédito más barato

El Banco Central aflojó los encajes bancarios y redujo la tasa que cobra en su ventanilla de liquidez, lo que contagió a todo el sistema financiero.

Las tasas de créditos personales y plazos fijos siguieron bajando: los plazos fijos grandes cayeron del 43% al 41%, y los bancos líderes pagan apenas 24% anual a 30 días, la más baja del año. Incluso volvieron las ventas de autos con tasa 0%, un indicio de reactivación del consumo.

Dólar en baja y reservas en alza

En el mercado cambiario, todos los dólares bajaron al mismo tiempo: el oficial retrocedió a $1.450,65, el MEP cayó $27,45 y el contado con liqui bajó casi $13.

El Banco Central no intervino y sumó reservas por US$142 millones. Solo el blue se movió en sentido contrario, subiendo $10 hasta $1.425.

En paralelo, el ministro Luis Caputo evalúa acelerar el crawling peg del 1% al 1,5% mensual, una señal de mayor flexibilidad cambiaria de cara a enero, cuando se paguen los vencimientos de Bonares y Globales.

Contexto internacional favorable

En Estados Unidos, tras el shutdown más largo de la historia, se alcanzó un principio de acuerdo entre el Capitolio y la Casa Blanca sobre el Presupuesto presentado por Donald Trump, lo que trajo alivio global y empujó al alza a las commodities.

El petróleo subió 0,6%, los metales preciosos volaron, y los granos mostraron mejoras en Chicago —en especial el trigo—, aunque en Rosario hubo bajas en todos los rubros. Hasta el Bitcoin se contagió del entusiasmo, con un salto del 2,9%.

Los Grobo buscan su renacimiento

Mientras los mercados celebraban, Los Grobo trabaja en su propia recomposición. La empresa, que entró en default en diciembre pasado, presentó un plan de reestructuración en el marco de su convocatoria de acreedores.

El plan apunta a ajustar estructuras, recomponer capital y mantener posiciones estratégicas. Para lograrlo, desarmó su histórico pool de siembras, redujo personal, vendió activos no esenciales y prioriza contratos de granos e insumos.

Los acuerdos con acreedores, avalados por la ley concursal, permiten bonificaciones en pagos a quienes siguen entregando mercadería, una estrategia que busca mantener la confianza y reencauzar el negocio agroindustrial.