Claves del día: señales positivas en dólares, inflación y granos, mientras avanzan cambios en el negocio supermercadista

Argentina sorprende con un día de alivio financiero mientras los mercados del mundo se hunden. En una jornada marcada por tensiones globales, el mercado argentino logró desmarcarse del rojo que pintó a Europa, Asia y Wall Street. Mientras afuera se respiraba cautela por las valuaciones de empresas vinculadas a inteligencia artificial y la inminente presentación del balance de Nvidia, el ecosistema local mostró señales positivas inesperadas.

La noticia del día fue la vuelta de la Ciudad de Buenos Aires al mercado internacional de deuda. Con una colocación de US$ 600 millones a siete años y una tasa del 7,8%, la demanda triplicó la oferta y reflejó un riesgo implícito de apenas 400 puntos, muy por debajo del país. La operación agitó el ánimo financiero y reforzó expectativas de nuevas emisiones soberanas. ¿Se vendrá el turno de la provincia de Santa Fe?

Inflación mayorista sorprende

El Indec informó un alza de solo 1,1% en los precios mayoristas de octubre, frente al 3,1% de septiembre. El dato fortalece la posibilidad de un IPC de noviembre más cercano al 2%, lo que alimenta optimismo oficial y del mercado.

El agro aporta otra bocanada de aire

El repunte de precios internacionales, impulsado por compras chinas en EE.UU., generó un salto de más del 2% en la soja rosarina. Los valores del complejo agrícola alcanzaron su mejor nivel desde 2023, justo antes de cosechas clave de trigo y girasol que prometen fuertes liquidaciones.

Reservas en alza y dólar estable

Aunque el BCRA no intervino, los dólares financieros retrocedieron y el Banco Central sumó US$ 264 millones a reservas. En el mercado se comentaba que el Tesoro habría comprado divisas en pequeños bloques. Morgan Stanley, por su parte, proyectó más acumulación si avanza un REPO de US$ 20.000 millones.

Micropack: cambios y un proyecto en marcha

Entre las novedades empresariales del día, Micropack finalmente cerró su hipermercado en Av. Circunvalación y Sorrento, espacio emblemático de la familia Di Santo. El predio de 5.000 metros cuadrados será anexado al shopping Paso del Bosque, propiedad de Lucio Di Santo, quien adquirió la boca a sus hijos para avanzar con un ambicioso proyecto.

Como se adelantó el año pasado en Ecos365, el plan contempla un “híper de la construcción” inspirado en formatos como Easy, pero centrado en proveedores locales. También prevé sumar nuevos locales comerciales al shopping y no se descarta atraer una tienda departamental.

Carrefour: el día D terminó sin ofertas

Pese a la expectativa, este martes venció el plazo para presentar ofertas económicas por Carrefour Argentina y ninguno de los tres candidatos —Coto, GDN y Klaff Realty— entregó la propuesta al Deutsche Bank, encargado de la operación.

Según fuentes cercanas, los interesados pidieron más tiempo, por lo que el banco extendería el proceso. La falta de ofertas vuelve a tensionar una de las ventas corporativas más relevantes del retail argentino en años.

Reformas y señales mixtas en precios internos

El Gobierno confirmó la eliminación total de las retenciones al petróleo convencional y avanzó en el Plan Paraná, destinado a eficientizar la Hidrovía. Sin embargo, las inundaciones en la provincia de Buenos Aires generaron faltante de ganado y aumentos en carne vacuna, pollo y cerdo.

En el real estate, las escrituras bonaerenses subieron 6,6% mensual y 36,6% interanual, aunque los precios se desaceleraron a un alza de apenas 1,3% en dólares mensual.

Wall Street cae, pero Argentina esquiva el impacto

Mientras Nasdaq cayó 1,2%, el Dow un 1% y el S&P un 0,7%, la Bolsa porteña subió 0,2% con fuerte actividad en Cedears. Los ADR argentinos avanzaron entre 1% y 6%.

El crudo subió 1,4%, los metales preciosos repuntaron y los agrícolas mostraron alzas selectivas. Bitcoin consiguió un rebote del 0,5%, acompañado por criptomonedas con saltos de hasta 5%.