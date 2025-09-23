Contundente apoyo de Trump: "Milei tiene mi respaldo completo y total para la reelección"

El Presidente Javier Milei recibió por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional.

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Él heredó un "desorden total" con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", escribió en su red social preferida el presidente de EEUU.

Y agregó: "Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".

Milei no tardó en contestar

El mandatario argentino no tardó en agradecer a su par norteamericano, mostrando su gratitud por el espaldarazo que supone este enunciado de Trump de cara a los mercados, pero también de cara a Scott Bessent, secretario del Tesoro.

"Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario", le agradeció Milei a través de su cuenta de X, citando el posteo de Milei.