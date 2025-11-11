Cuenta regresiva: ¿por qué hay chances de levantar pronto las restricciones cambiarias?

En una intervención realizada el martes 11 de noviembre de 2025 durante el Argentina Fintech Forum en Buenos Aires, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, realizó un anuncio clave para el régimen cambiario argentino. Según sus declaraciones, “quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser levantadas”.

Werning afirmó que el sistema de control al cambio —comúnmente conocido como “cepo”— había sido equitativo en su impacto: “El cepo no era equitativo porque tenían acceso (a los dólares) las grandes empresas, pero las pequeñas y las personas no”.

El funcionario aludió a que la gestión actual del BCRA decidió concentrarse en dar mayor libertad al flujo de divisas, a la operatoria financiera y a la competencia entre monedas (peso y dólar). En ese marco, destacó que “venimos de un régimen en donde había mucho esfuerzo puesto en arbitrajes; ese no va a ser el modelo que ayude a prosperar a las empresas”.

Aunque no brindó un cronograma detallado para el levantamiento de cada una de las restricciones, su mensaje es claro: la mayoría del régimen controlado quedaría atrás en los próximos meses. Esa señal surge en un contexto en el que el Gobierno y el BCRA quieren enviar confianza al mercado de cambios y a los actores privados.

Sin embargo, el anuncio llega cuando aún persisten desafíos en materia de reservas internacionales, financiamiento externo —por ejemplo a través de un swap con los EE.UU.— y consolidación macroeconómica.

Para el sector agropecuario, estas declaraciones podrían traducirse en un fortalecimiento de la operatoria exportadora, mayor flexibilidad para ingresar divisas, y posiblemente mejoras en la competitividad cambiaria en el corto plazo. Eso sí: los productores deben estar atentos a los detalles que el BCRA o el Ministerio de Economía puedan publicar cuando se concrete el levantamiento de las barreras.