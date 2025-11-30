Del hito histórico al temblor industrial: disputas de poder y negocios con potencial de crecimiento para toda la región

La última semana en Rosario condensó una carga inédita: avances históricos institucionales, tensión en la industria, disputas empresariales, decisiones económicas con impacto real, movimientos mediáticos, y estrategias de futuro — en energía, logística, finanzas y gobernabilidad. Cada una de estas aristas convive hoy bajo una sensación de quiebre: el fin de un ciclo, el comienzo de otro.

Por unanimidad general —aunque con abstenciones y votos divididos en artículos específicos— el Concejo Municipal aprobó la ordenanza que declara a Rosario como ciudad autónoma.

Este paso no es menor: marca un hito institucional esperado desde hace décadas, que reconfigura el estatus de la ciudad frente a la Provincia y la Nación.

La norma habilita de inmediato el ejercicio de competencias plenas en múltiples áreas —política, administrativa, económica, financiera e institucional— y convoca a una Convención Estatuyente para 2027, que redactará la primera Carta Orgánica local.

Es una transformación profunda: Rosario podrá dictar sus propias normativas, manejar sus recursos, organizar su estructura administrativa, definir su sistema de empleo público, y aumentar su autonomía presupuestaria, todo bajo un paraguas normativo local.

Pero no todo fue puro simbolismo. La sesión trajo sus “perlitas”: el sindicato municipal logró incluir en la normativa la posibilidad —no obligación— de jubilación a los 70 años, lo que permite al actual líder sindical, Antonio Ratner, mantener su cargo si así lo decide. Un detalle mínimo en lo formal, pero con peso político real.

Y lo que viene también promete intensidad: la próxima semana el Concejo votará el Presupuesto 2026, y debatirá múltiples proyectos inmobiliarios que reactivan viejas polémicas, y aprobaría el pliego del estacionamiento medido (que por primera vez incluiría modificar el esquema de la recaudación de morosos), mientras que el pliego de residuos / basura quedó pospuesto. Una hoja de ruta para el municipio el año que viene.

Transparencia y agenda de control

En medio de esta vorágine institucional, se celebró una cena del Foro Regional Rosario donde se presentó un informe de alto impacto: un trabajo de transparencia sobre las cuentas públicas municipales y provinciales, un relevamiento que busca contribuir a una gestión más responsable, con control ciudadano y rendición real de cuentas.

Esa presentación no fue un gesto decorativo: en un contexto de cambios profundos, el informe sugiere que las nuevas autonomías debería ir acompañada por nuevos mecanismos de control, participación ciudadana y fiscalización.

Industria en crisis: cierres, reconversiones y temor por el empleo

Mientras algunos celebran un logro político mayor, en el frente productivo la realidad fue cruel. El cierre de Whirlpool en Pilar, con 220 despidos, y la reconversión de DBT (Cramaco) en Sastre —que abandona la producción local para convertirse en importadora, dejando sin trabajo a 35 operarios— son apenas dos de los golpes más visibles. Y los industriales consultados para esta columna reconocieron que estos despidos marcarían el inicio de una nueva ola.

Para muchos empresarios, las elecciones de octubre definitivamente marcaron que el modelo económico cambió. No es solo una crisis estructural: es una reconversión profunda, donde las reglas del juego local ya no incluyen salvavidas como créditos puente o programas de asistencia como los Repro, que funcionaron incluso en la gestión de Mauricio Macri como presidente. Hoy, decidir abrir o cerrar es la fronterísima definición para muchas fábricas.

El contexto se agrava en el sector metalúrgico, donde la caída de la demanda, la competencia con importaciones directas y la desaparición de intermediarios terminan siendo una tormenta perfecta. En ese escenario, la pérdida de empleo y la incertidumbre sobre el futuro generan pánico silencioso.

La semana, además, tuvo un giro emotivo con la muerte de Miguel Conde —ex presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), titular de San Diego S.A. y del Parque Industrial Alvear (PIA), expresidente del club deportivo Duendes Rugby Club y figura influyente en la Unión Rosarina de Rugby (URR). Conde era un apasionado del rugby, un referente del empresariado local, y su pérdida deja al sector sin una voz que muchas veces -sin filtro- decía lo que pensaba la mayoría en la industria metalúrgica de la región.

Economía: señales contradictorias, recuperación desigual

En un año de turbulencias, los datos oficiales sobre la economía sorprendió: el EMAE mostró expansión en lugar de recesión, y las estimaciones adelantan un crecimiento anual que podría llegar al 4,5%. Un dato inesperado, que cayó como un bálsamo de temporada para los dirigentes del oficialismo.

De todas formas, esa recuperación tiene rostro de polarización: mientras algunos sectores arrancan tímidamente, la industria y la construcción siguen con pérdidas de 9% y 22% respectivamente respecto a 2023 —y los despidos recientes lo confirman. Y el titular del Indec, Marcos Lavagna, tuvo que salir a dar explicaciones de por qué cambiar hacia arriba los números de actividad, que “le permitieron” hablar de crecimiento.

La interna de la Bolsa de Comercio: nueva conducción y reconstrucción

La interna de la Bolsa de Comercio de Rosario vivió esta semana su momento de inflexión. Lo que parecía una elección rutinaria tras 16 años sin votar se convirtió en una novela de traiciones, sorpresas, lealtades renovadas y reconfiguración de alianzas.

Un sector interno, hasta entonces subestimado, resultó clave: su peso fue decisivo para inclinar la balanza. Esa fractura interna desenmascaró una realidad a medias ocultas, forzó acuerdos en carrera y expuso grietas estructurales que muchos no sospechaban.

El oficialismo retuvo el control y puso al frente a Pablo Bortolato. Pero la victoria es apenas el comienzo: su tarea será recomponer la institución, reconstruir vínculos internos, modernizar la gestión y redefinir la estrategia para una Bolsa que debe adaptarse a un contexto financiero más agresivo, globalizado y competitivo. Debe integrar al sector interno que ganó peso, sin generar nuevas rupturas.

Entre sus prioridades figuran la modernización tecnológica, la apertura a nuevos actores —incluyendo fintech, agroexportadores y players logísticos—, y la vuelta a un rol activo como eje de financiamiento regional, especialmente en un contexto donde la industria local está en jaque.

Agro, puerto y logística: el efecto Vicentin–Grassi en la estrategia regional

La definición del caso Vicentin a manos de Grassi tuvo efectos colaterales que empiezan a reordenar negocios estratégicos. Entre ellos destaca la situación de Algodonera Avellaneda, proveedor clave de la industria textil local, un sector actualmente muy complicado por las importaciones.

En cambio, cobra fuerza el proyecto de expansión del negocio portuario con Terminal Puerto Rosario (TPR) como protagonista. Si logra alinearse el interés político, el agro, la minería de provincias como Mendoza y San Juan, y los operadores logísticos, ese puerto podría convertirse en una bisagra exportadora clave.

Para eso, una variable decisiva será la recuperación —o rehabilitación— de la línea ferroviaria del San Martín, mucho más relevante para las exportaciones mineras y de carga pesada que el renovado interés por el Belgrano Cargas. Si eso se concreta, la región Rosario podría reconfigurar su perfil logístico y estratégico en el país.

En ese contexto, y de empresas que buscan crecimiento con la utilización de las últimas tecnologías disponibles, la empresa Nasini trabaja en un plan de expansión internacional y busca posicionarse con nuevos productos y servicios, proyectándose como uno de los jugadores que podrían adaptarse al nuevo ciclo económico.

Billeteras digitales: bancos en ascenso, aplicaciones en retroceso

El Gobierno Nacional ajustó las regulaciones de los money market que utilizan las billeteras digitales, lo que recortó las tasas que estas ofrecían —disminuyendo su atractivo para usuarios. El cambio niveló —o incluso inclinó— la cancha a favor de los bancos tradicionales, que venían arrastrando pérdidas estructurales por encajes y baja rentabilidad. Fue un golpe silencioso, pero simbólico, al auge fintech.

Scaglione habló sobre lo que viene en medios

El escenario mediático también se movió: el empresario Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral y del grupo empresarial GSS, pronunció su discurso anual en los festejos de fin de año de TVL en Posta 36, y habló sobre la compra de Telefe junto a Manzano, Vila y Belocopitt. Confirmó que cada unidad de negocio seguirá operando por separado —evitando errores anteriores— y anticipó una etapa de consolidación más que de expansión.

Nombrado recientemente presidente de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Scaglione apunta a un liderazgo con éxitos empresariales, que no se limita a los medios. Sobre estos dijo que el año próximo no tiene planeado comprar medios, aunque hasta para él pareció costarle creer esa definición. Desde que entró al negocio todos los años sumó canales, radios o diarios.

Energía y autoconsumo: Secco marca un precedente realista

En un contexto de crisis industrial, la apuesta por la innovación se hizo tangible. La empresa Secco inauguró un carport solar de 1,15 MW en su sede de Rosario, con 2.520 módulos fotovoltaicos e inversores de alta eficiencia. El sistema ya cubre entre 40 % y 100 % del consumo operativo, y representa uno de los proyectos de autogeneración más grandes del país en el sector privado.

No es un gesto simbólico ni “verde de cara a la foto”: es ahorro real, independencia energética, responsabilidad empresarial y una señal clara del tipo de inversión estratégica que convive con el deterioro industrial.

Conclusión: el tablero se reordena

Rosario no vive un momento decorativo: vive una reconfiguración profunda. Autonomía institucional, crisis productiva, disputas de poder, reordenamiento del agro y la logística, reconversión energética y un nuevo mapa financiero conviven en simultáneo. El 2026 ya no asoma como un año más para Rosario. Pero cualquier proyecto grande de transformación solo será viable si converge la política, el empresariado, el puerto, la industria, la energía, los medios y la ciudadanía. Si todo falla, será una promesa inconclusa; si triunfa, puede marcar un antes y un después.