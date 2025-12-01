Desde metalúrgicos hasta empleadas domésticas: qué gremios tienen aumentos en diciembre

El último mes del año llega con actualizaciones salariales. Los gremios dan cumplimiento a los distintos esquemas de aumentos mensuales acordados en paritarias con el sector empresario. Así los trabajadores mejorarán sus ingresos, en un fin de 2025 que también tendrá el pago del medio aguinaldo.

Uom (metalúrgicos)

Si bien aún no oficializado, el gremio acordó subas hasta marzo próximo.

* Octubre 2025: $35.000 no remunerativos

* Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

* Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos

* Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

* Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

* Marzo 2026: $35.000 no remunerativos

Uocra

Se fijó 1,4% sobre básicos de octubre, más suma fija no remunerativa en dos cuotas quincenales.

El entendimiento prevé un aumento del 1,4% en noviembre de 2025 sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre y un 1,3% adicional en diciembre, calculado sobre los valores ya actualizados de noviembre.

Aceiteros

La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) alcanzaron un acuerdo paritario que eleva el salario básico inicial para la categoría de peón a $2.075.186 en noviembre de 2025, $2.100.000 en diciembre de 2025 y $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026.

Comercio

Se acordó 1% de aumento sobre noviembre. El gremio se encuentra en tratativas para nuevos aumentos.

Camioneros

Se pactó un 1% general sobre básicos de noviembre, en el marco del acuerdo celebrado por el sindicato con las cámas empresarias. Lo pactado asegura subas desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026, más una suma fija no remunerativa y una asignación extraordinaria, con revisiones previstas para diciembre de 2025 y marzo de 2026 según la evolución del IPC.

Empleadas domésticas (UPACP)

Se acordó un 1,4% en noviembre, más 1,3% en diciembre y unbono extraordinario no remunerativo ($6.000 a $14.000 según horas).