El BCRA envía una señal al mercado y baja su tasa antes de la licitación del Tesoro

En la víspera de una nueva licitación del Tesoro, el Banco Central (BCRA) bajó la tasa en la que absorbe pesos en la rueda simultáneas en BYMA y envía una señal al mercado. Así la entidad bancaria baja de 22% a 20% la TNA, y esto lleva a que las tasas cortas del mercado sigan operando a la baja. En ese marco, la caución bursátil ya se ubica en el 18% TNA, y el Repo interbancario en 22% TNA.

La próxima semana, el Gobierno enfrentará vencimientos de bonos a tasa variable utilizados para cumplir con los encajes, y bonos dollar-linked ofrecidos a exportadores bajo la eliminación temporal de retenciones.

Cabe resaltar que el Tesoro tiene vencimientos por $14 billones, mientras que los depósitos del tesoro en el BCRA al 17 de noviembre apenas alcanzaban los $4,4 billones y u$s155 millones.

Las criticas sobre la dinámica de la cuenta del Tesoro y las necesidades de liquidez ponen el foco en el sistema de agregados monetarios. "La presión sobre los depósitos del Tesoro en el BCRA ilustra las limitaciones de un sistema monetario sin una tasa de referencia, donde el Tesoro debe proveer liquidez en lugar del Banco Central", señalaron los expertos.

Para este informe, en períodos de mayores necesidades estacionales de liquidez, la expansión ocurriría naturalmente bajo un sistema con tasa de referencia, simplemente reduciendo depósitos en favor de efectivo. "Bajo el sistema actual, el Tesoro debe usar sus propios recursos, en un período donde también enfrentará mayores necesidades de caja", describieron.