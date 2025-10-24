El Foro Regional Rosario celebra sus 30 años con una nueva edición de su Cena Anual 

El próximo 27 de noviembre, en Punta Barranca, no se celebra solo una cena. Se celebra el encuentro de los sectores que mueven el amperímetro de la región. La Cena Anual del Foro Regional Rosario (FRR) conmemora sus 30 años, en sintonía con los 300 de la ciudad, y volverá a ser ese espacio clave de análisis donde el sector privado, las organizaciones civiles y el poder público, incluido el intendente Pablo Javkin, se ven las caras.

Pero, ¿qué es exactamente el Foro y por qué debería importarle a una pyme o a un emprendedor local? La respuesta está en su evolución. El FRR dejó hace tiempo de ser una simple "caja de resonancia" de inquietudes. Hoy se define, y actúa, como un "articulador" entre la sociedad y las instituciones. Es decir, pasaron de la queja a la propuesta concreta.

Como subraya Carlos Cristini, su presidente, la sociedad civil no puede limitarse a opinar; debe "asumir un rol propositivo, de contralor y activo en la construcción de políticas públicas". El evento del 27 de noviembre es, en esencia, la gran rendición de cuentas de ese trabajo.

Aquí está el clic de la gestión que cualquier empresario puede valorar. El Foro maduró. Selva Raggio, directora ejecutiva, lo pone en blanco sobre negro: "Hemos aprendido a trabajar con datos, con rigor técnico y académico, para dejar atrás el relato y avanzar hacia una democracia más fundamentada y transparente". Este salto cualitativo es lo que transforma al FRR de un club de debate en un motor de cambio con impacto real. Ya no es solo voluntad; es estrategia basada en evidencia.

Durante la cena, se presentarán los avances concretos de sus equipos de trabajo. Y acá es donde el empresario rosarino debe prestar real atención. No se trata de filantropía abstracta; son proyectos que tocan el hueso de la gestión diaria y el clima de negocios.

De la idea a la acción: los proyectos que buscan transformar Rosario

Se expondrán los avances del equipo de "Prevención de Violencias", con un foco especial en el "Proyecto Joven". Este proyecto no es menor: busca ampliar oportunidades socio-laborales formales para jóvenes de contextos vulnerables. Una iniciativa que dialoga directamente con las necesidades de talento y responsabilidad social del empresariado.

También se rendirán cuentas sobre seguridad pública, un tema que le quita el sueño a cualquier comerciante. El Foro presentará sus propuestas centradas en tecnologías aplicadas a la gestión y en la necesaria transformación de las fuerzas de seguridad provinciales.

Finalmente, se abordará la transparencia de las cuentas públicas, un pilar fundamental para generar la confianza necesaria para cualquier inversión o desarrollo económico. El Foro, que trabaja en alianza con universidades, empresas y otras organizaciones, cumple tres décadas insistiendo en que Rosario merece una "ciudadanía activa, comprometida y protagonista". La cena no es solo para celebrar; es para sumar voluntades y reafirmar que son "una comunidad que hace y que propone".