El Gobierno pateó el tablero y el Instituto Nacional de Yerba Mate ya no fijará el precio

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación confirmó que el Gobierno Nacional modificó el Decreto Reglamentario N° 1.240/2002 del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), a través del Decreto N° 812/2025.

Dentro de los cambios desregulatorios más importantes, se eliminaron las facultades que el organismo tenía para fijar el precio de la materia prima que se pagaba a los productores.

En este sentido, la medida está alineada con los cambios introducidos por el Decreto N° 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, en torno a la derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación promovida por el Gobierno Nacional.

De esta manera, las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa.