El año fue positivo, pero termina con menos ventas de 0km: ¿qué necesita el sector?

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó que el número de vehículos patentados durante noviembre de 2025 ascendió a 34.905 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 36.220 unidades.

En tanto, si la comparación es contra octubre se observa una baja del 33,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 52.259 unidades.

"En los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, esto es un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos"

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó que las unidades patentadas en noviembre son un buen numero" porque hubo dos días hábiles menos, pero además noviembre y diciembre son históricamente los más bajos del año. De todas maneras aclaró: "Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses"

Y concluyó: "esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo".