El mercado sigue optimista, los bonos suben y el riesgo país perfora el piso

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street vuelven a subir este miércoles 29 de octubre. Luego del fuerte impulso poselectoral que llevó a los títulos a máximos históricos, el mercado sigue optimista y avanzan tanto los bonos como las acciones argentinas.

Los bonos soberanos, por su parte, extienden la buena performance y riesgo país medido por el J.P. Morgan apunta a una nueva baja, para perforar los 700 puntos básicos.

En ese marco, los títulos en dólares extienden las subas por tercer día consecutivo, en esta jornada hasta 1,7% encabezado por el Bonar 2038, seguido del Global 2046 (+1,3%), Bonar 2035 (+1,3%) y el Bonar 2041 (+1,1%).

En ese marco, el riesgo país del martes se ubicó en 680 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

S&P Merval y ADRs

Los papeles locales que operan en Nueva York suben hasta 10,2% encabezadas por Edenor, Grupo Supervielle (+7%), Transportadora Gas del Sur (+5,4%), BBVA (+6,2%) y Telecom Argentina (+5%).

En los primeros tres días posterior a las elecciones, Edenor escala 60%, mientras que BBVA avanza 54% y Grupo Supervielle un 55%.

En tanto, el S&P Merval escala 4,5% a 2.790.367,20 mientras que medido en dólares avanza 4,6% a 1.879 puntos.

Las acciones locales con mayores alzas de hasta 18% pertenecen a Sociedad Comercial del Plata, BYMA (+11,2%), Transportadora Gas del Norte (+10,2%), y Edenor (+9,4%).

El Tesoro argentino lleva adelante este miércoles una licitación de deuda local para afrontar vencimientos por cerca de 11,8 billones de pesos, mediante la oferta de diferentes papeles atados al dólar y ligados al peso hasta abril del 2027.