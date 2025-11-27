Elecciones en la BCR: tras una votación pareja, el oficialismo retuvo la conducción

El oficialismo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) logró retener la conducción institucional tras una de las elecciones más disputadas de los últimos años, marcada por una alta participación del padrón y una diferencia mínima entre las listas competidoras.

En esta oportunidad, la presidencia pasará al candidato oficialista Hernán Bortolato, quien se impuso por un margen estrecho sobre Martín Cabanellas, representante de la lista opositora.

De los 890 socios habilitados para votar, participaron casi 600, un nivel de asistencia considerado elevado para los antecedentes de la institución. La lista amarilla, encabezada por Bortolato, obtuvo 309 votos, mientras que la lista verde, liderada por Cabanellas, alcanzó 286 votos. La diferencia final fue de apenas 23 sufragios, equivalente a cuatro puntos porcentuales.

El resultado —calificado por miembros de la institución como “histórico” por su competitividad— marca, por un lado, una continuidad en la conducción de la Bolsa. Pero también deja señales internas: la oposición creció en participación y volumen de apoyo, mostrando que dentro de la entidad conviven miradas diversas sobre el rumbo institucional.

Repercusiones

Desde el oficialismo creen que hubi un respaldo a la gestión. "Estas elecciones a veces se han definido por cuatro votos y acá tenés casi un 4% digamos de diferencia", confiaron fuenntes fidedignas a Ecos365. Ahora consideran que deben generarse acuerdos con actores de la oposición y trabajar hacia adelante.