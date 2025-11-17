Eliminan retenciones para un producto argentino y 51 empresas se ven beneficiadas

El Gobierno eliminó la alícuota del 8% sobre el derecho de exportación de aceites lubricantes y líquidos para motores, medida que impacta en 51 empresas que, entre enero y septiembre de 2025, exportaron más de 64 millones de dólares y superaron los 54 millones de kilos en ventas al exterior.

El beneficio alcanza a productos enviados a países del Mercosur, Estados Unidos, Europa y África, según explicó la Secretaría de Energía de la Nación a través de un comunicado.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 811/2025 publicado en el Boletín Oficial, se suma a la política de reducción de retenciones que ya había eliminado el gravamen para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado a través del Decreto N° 305/25. Esta última disposición benefició a más de 3.500 empresas, lo que representa cerca del 40% de las firmas exportadoras en Argentina.

El alcance de la nueva exención incluye aceites de petróleo o de mineral bituminoso con un contenido igual o superior al 70%, así como preparaciones en las que estos aceites sean el componente principal, excluyendo aquellas que contengan biodiesel y desechos de aceites.

Con estas medidas, el Gobierno busca reducir los costos fiscales y financieros asociados a la exportación, fortalecer la competitividad y sostener el crecimiento de la actividad exportadora industrial.

“Que la coyuntura de comercio internacional y la necesidad de fortalecer la posición competitiva de la producción nacional en los mercados globales exigen una pronta y eficaz adopción de medidas que permitan sostener y expandir la actividad exportadora, alineando así las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales“, dice la norma en sus considerandos.

Recientemente, el Gobierno nacional oficializó la quita momentánea de las retenciones para la exportación de aluminio, acero y productos derivados. De esta manera, confirmaron que la medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se produzca una reducción en el arancel de importación de los países que aplican una tasa de importación igual o superior al 45% por sobre el valor de los bienes o, básicamente, Estados Unidos.

Además, deberá informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la lista de países que aplican un arancel de importación “ad valorem” igual o superior al 45% a las mercaderías alcanzadas, así como cualquier modificación que se produzca en ese tratamiento arancelario.

Por último, aclararon que la vigencia de la medida se encuentra delimitada temporalmente. En este sentido, será aplicable a las operaciones de exportación que se realicen desde el día siguiente a la publicación del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive, o hasta que se formalice una reducción arancelaria respecto del arancel de importación consignado, según lo que ocurra primero.

En el período enero/septiembre de 2025, 51 empresas exportaron por más de 64 millones de dólares, lo que representa un volumen de más de 54 millones de kilos. Este tipo de productos se exportan tanto a países miembros del Mercosur como a Estados Unidos, Europa y África.

Impacto de la medida

La eliminación de alícuota del Derecho de Exportación para aceites y lubricantes va en línea con el Decreto N° 305/25, mediante el cual también se eliminaron las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado, como por ejemplo, agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, cosméticos y partes de motores y piezas de autos. Con esa medida, se benefició a más 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina.

Con estas iniciativas se continúa con el trabajo para aliviar costos de las cadenas industriales con el fin de sostener y expandir la actividad exportadora, alineando las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes.