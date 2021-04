Empresa santafesina la pegó con quienes no califican para créditos y se expande por el país

La empresa santafesina de capitalización y administración de fondos de terceros, Autocrédito, puso en marcha un plan de expansión nacional con el que pretende cubrir casi todo el país a través de agencias oficiales. Ya cuenta con más de 300 mil suscriptores.

Autocrédito es un firma nacida en Villa Constitución, que acaba de cumplir 35 años y se especializa en la comercialización de títulos de capitalización a través de su red de agencias de alcance nacional. “A partir de las complejidades económicas que tuvo el 2020, revisamos el negocio y nos encontramos con que a diferencia de otras empresas que no la pasaron bien, logramos cerrar un buen año porque lo que ofrecemos resulta muy atractivo”, dijo Carlos Casella, director estratégico de la firma.

Si bien tradicionalmente se la asocia a una empresa crediticia, Casella resaltó que en realidad son lo contrario. “Nuestra propuesta no implica que la persona adquiera un crédito, sino que destine una parte de sus ingresos al ahorro, algo que no es compulsivo. Entonces nosotros decimos que somos una alternativa válida al 80% de la población activa que no califica para un crédito, y que muchas veces se ve obligada a resignar proyectos importantes”, explicó.

De este modo arman planes a medida de cada persona, según sus ingresos y capacidad de ahorro, para que pueda cumplir sus objetivos, que pueden ser la compra de una casa o de un vehículo, el pago de estudios universitarios, un complemento jubilatorio, entre múltiples opciones. “Son todos proyectos a mediano y largo plazo, pero la actualización hace que la persona tenga tranquilidad que a la finalización del sistema pueda cumplir el proyecto”, manifestó Casella.

Habiendo atendido proyectos de 21.481 familias y entregado un monto equivalente a $4.199.618.726.- en adjudicaciones a la fecha, y teniendo en cuenta las buenas perspectivas para este año, Autocrédito puso en marcha su plan de expansión.

Entre las zonas a las que busca llegar figuran: Tigre, San Fernando, La Plata, Morón, Merlo y Avellaneda, Ezeiza, Monte Grande; Temperley. Y en el interior en: San Luis; Córdoba, Río Cuarto; Tucumán; Santiago del Estero; La Pampa, Santa Rosa y Corrientes.

Para eso buscan inversionistas y/o empresarios, con experiencia en negocios de comercialización de intangibles y espíritu emprendedor para abrir agencias. A cambio ofrecen bonificación total del canon de ingreso en el negocio, de la implementación de sistemas tecnológicos y del fee de marketing y capacitación, además de una rápida recuperación de la inversión.

“Ya tenemos más de 50 agencias en casi todo el país, más de 1000 productores, y apuntamos a seguir creciendo. En un momento de tanto desempleo, creemos que es una gran oportunidad de inserción laboral, para trabajar de forma independiente pero con todo nuestro respaldo”, cerró.