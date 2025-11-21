Entre rumores y desmentidas, los activos argentinos cerraron la semana con caídas

Los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas operaron en baja este viernes 21 de noviembre, ante el rumor de una reducción en el monto del préstamo de EEUU, aunque sobre el cierre de la rueda tuvieron mejoras parciales, fundamentalmente en el segmento de renta fija. Sucedió en un marco de poco volumen de operaciones, por el día no laborable.

Los títulos públicos exhibieron mayoría de pérdidas. Se destacaron particularmente los descensos en el Global AL35 (-1,5%), Bonar AL41 (-1,2%) y Global GD35 (-1,1%). En este marco, el riesgo país avanzó 5% hasta los 651 puntos básicos.

En cuanto a la renta variable, el S&P Merval bajó 3,1% hasta las 2.761.614,99 unidades. Medido en dólares, el referencial se hundió 5,7%, por lo cual anotó su nivel más bajo desde el 28 de octubre.

En Wall Street, los ADRs también operaron en "rojo". Las pérdidas más relevantes se verificaron en Edenor (-5,8%), Grupo BBVA (-5,2%) y Grupo Financiero Galicia (-4,7%).

Rumores negativos desde EEUU

En la víspera, The Wall Street Journal afirmó que el salvataje de EEUU a la Argentina, impulsado por los bancos J.P. Morgan Chase, Bank of America y Citigroup, quedó por ahora en stand by. Ya no sería de u$s20.000 millones, como se había anunciado, sino de u$s5.000 millones, tal como había adelantado Ámbito esta semana.

Vale recordar que este salvataje es clave para el Gobierno de Javier Milei, en pos de su objetivo de fortalecer las expectativas, reducir el riesgo país y regresar pronto a los mercados internacionales de deuda. Luego del contundente triunfo en las elecciones legislativas, el oficialismo consiguió el músculo político que buscaba para encarar su plan de reformas y profundizar su rumbo económico. Pero este último rumor vuelve a inyectar cierta incertidumbre sobre esta hoja de ruta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este viernes a desmentir que el Gobierno hubiera acordado un rescate con bancos de EEUU ni, mucho menos, que se haya hablado de un monto de u$s20.000 millones. "Es una operación más con la sola intención de generar confusión", afirmó en sus redes sociales.