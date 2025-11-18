Fallas en Cloudflare: caída global de internet y millones de usuarios perjudicados

Este martes, una falla significativa en la red de infraestructura de Cloudflare desató una interrupción global que dejó inaccesibles múltiples plataformas digitales de alto uso. Entre los servicios más impactados se encuentran X (antes Twitter), ChatGPT y juegos en línea como League of Legends.

Según el propio estado de la compañía, el problema provino de una “degradación del servicio interno” que generó numerosos errores HTTP 500 en su red de borde (“EDGE”), lo que interrumpió el flujo de tráfico para muchos clientes.

Qué implicó la falla

Usuarios reportaron que al intentar acceder a X o ChatGPT, aparecían mensajes de error vinculados a Cloudflare.

Plataformas de juegos también sufrieron desconexiones: según medios, títulos como League of Legends y Valorant estuvieron afectados por problemas de conexión.

Incluso sitios de monitoreo de fallas como Downdetector, que dependen de infraestructura web, también reportaron interrupciones.

Respuesta de Cloudflare

Cloudflare confirmó el incidente y reportó que ya había desplegado una solución. “Creemos que el incidente está resuelto”, indicaron, aunque advirtieron que continuarían monitoreando para asegurar la recuperación total.

La empresa también explicó que la causa fue un pico repentino de tráfico no usual que saturó uno de sus servicios. No se reportó actividad maliciosa hasta ahora, sino un desbalance interno.

Consecuencias y reflexiones

Este incidente vuelve a poner en evidencia la dependencia crítica que muchas plataformas tienen de proveedores de infraestructura como Cloudflare. Cuando este tipo de redes cae, los efectos se sienten de forma muy amplia: no solo se ralentiza la navegación, sino que servicios fundamentales como mensajería, IA, juegos y streaming pueden paralizarse.

También genera preguntas sobre la resiliencia de internet y cómo funcionan los mecanismos de respaldo: ¿qué tan preparado está el ecosistema digital para resistir fallas en uno de sus pilares?