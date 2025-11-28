Fijan tope del 20% para la inversión de Fondos de Dinero en cauciones: el motivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzaron en una nueva medida de ordenamiento del mercado financiero, tras detectar un incremento significativo en la participación de los Fondos Comunes de Inversión de Dinero (FCI Money Market) en operaciones de caución bursátil. Este crecimiento, observado en el monitoreo permanente que ambas entidades realizan sobre el sistema, encendió alertas sobre el posible impacto en la política monetaria.

Según informó el BCRA a la CNV, el volumen creciente de colocaciones de estos fondos en cauciones podría afectar la transmisión de las decisiones de política monetaria, en un contexto donde la liquidez de corto plazo juega un rol central. Frente a este escenario, el organismo monetario recomendó establecer límites para preservar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del mercado.

Atendiendo esta sugerencia, la CNV resolvió fijar un tope del 20% del patrimonio neto de cada Fondo Común de Dinero para su exposición en cauciones. La medida será aplicable a partir del 1º de diciembre de 2025 y se inscribe en la tendencia de reforzar el marco regulatorio de instrumentos de corto plazo, que constituyen una porción relevante del ecosistema financiero argentino.

Las cauciones bursátiles—operaciones de financiamiento garantizadas en el mercado de capitales—han ganado protagonismo como instrumento de liquidez inmediata. Sin embargo, la creciente concentración de Fondos de Dinero en este segmento motivó la intervención regulatoria para evitar que su peso distorsione el normal funcionamiento del mercado y las señales de política monetaria.

La CNV aclaró que la medida busca equilibrar el flujo de fondos sin interferir en la operativa habitual de los FCI Money Market, que continuarán pudiendo invertir en otros instrumentos de corto plazo, como plazos fijos, cuentas remuneradas y títulos públicos de baja duración.

Para los administradores de fondos, el nuevo límite implicará una reconfiguración de estrategias de cartera, especialmente en un contexto donde las cauciones venían operando con rendimientos competitivos y elevada seguridad operativa. No obstante, desde fuentes del sector se considera que la anticipación de la fecha de vigencia permitirá una transición ordenada.

Con esta resolución, el mercado tendrá un nuevo marco para el manejo de liquidez de corto plazo, mientras BCRA y CNV continúan con su política de coordinación para reforzar la estabilidad del sistema financiero.