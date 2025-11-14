Ganancias: cómo acceder a la extensión del plan de pago de deudas por quebrantos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso modificaciones en el régimen de facilidades de pago para el impuesto a las Ganancias.

En particular, definió la extensión de los plazos de adhesión y redujo la tasa de interés para quienes regularicen su situación fiscal antes de fin de mes a través del régimen vigente.

La medida, oficializada a través de la Resolución General 5788/2025, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

De esta manera, los contribuyentes podrán regularizar saldos de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias, correspondientes a períodos fiscales no prescriptos.

ARCA extendió el régimen de facilidades de pago: los detalles

La resolución extiende el plazo de adhesión a los regímenes de pago establecidos en las Resoluciones Generales 5.684 y 5.742. Ahora, se posterga la fecha límite para acceder al beneficio hasta el 30 de diciembre de 2025.

El régimen original permite a los contribuyentes regularizar saldos por la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, incluyendo aquellos que hayan computado incorrectamente quebrantos.