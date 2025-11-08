Inflación y dólar: después de las elecciones, ¿qué esperan para diciembre los que la ven?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió los resultados del relevamiento realizado a fines de octubre (pos elecciones), contemplando a 42 participantes, entre 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

En el décimo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,2% para octubre (+0,3 p.p. respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron una inflación de 2,3% mensual para octubre (+0,3 p.p. con relación al REM anterior).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para octubre en 2,1% (+0,1 p.p. respecto del REM previo). El Top 10 estimó una inflación núcleo de 2,2% mensual para octubre (+0,2 p.p. respecto del REM anterior).

"Para los últimos meses de 2025 se proyecta una inflación nivel general en torno del 2,0% mensual, al tiempo que volvería a un sendero mensual descendente a partir de diciembre hasta alcanzar 1,6% en abril de 2026".

En el relevamiento de octubre, el conjunto de analistas del REM estimó que en el tercer trimestre del año el PIB ajustado por estacionalidad se habría reducido 0,5% respecto al segundo trimestre de 2025 (0,1 p.p. de menor caída respecto al REM previo) y proyectan que crezca 0,3% en el Trim. IV-25 (0,2 p.p. menos que el REM previo) y que, luego, se acelere a 1,0% en el Trim. I-26. Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 3,9% superior al promedio de 2024 (ídem REM previo). Quienes conforman el Top 10 también proyectaron, en promedio, un crecimiento de 4,0% en el año.

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,5% de la Población Económicamente Activa (ídem REM previo). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,2% en el último trimestre de 2025 (igual al REM anterior). Lo mismo espera el Top 10 (7,2%), lo que implica una suba de 0,3 p.p. respecto al REM previo.último trimestre de 2025 (+0,2 p.p. vs. el REM anterior), en tanto, para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,9% (+0,3 p.p.).

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para noviembre de 40,6% TNA (+0,8 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 3,3%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 35,0% nominal anual (-1,3 p.p. vs el REM anterior), equivalente a una TEM de 2,9%.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.463 por dólar para el promedio de noviembre de 2025 (-$36,5/USD contra el REM anterior). Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para noviembre es $1.475/USD. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.500/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 47,0% (-3,6 p.p. respecto del REM previo).

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2025 que las exportaciones (FOB) totalicen USD84.732 millones (USD1.184 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD76.445 millones (USD1.145 millones más que el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de USD8.287 millones (USD39 millones más que el REM anterior).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $13,2 billones para 2025 (-150 mil millones respecto del REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $14,1 billones. Ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.